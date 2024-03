Sporočilo Roberta Goloba iz Londona

Zadnja dva tedna se vsi sprašujejo, kaj je pičilo predsednika vlade. Kdo je Robertu Golobu podtaknil idejo, da potrebuje spremembo kurza v svoji komunikacijski strategiji. Kdo je tako samozavestnega in odločnega moža zamajal v njegovih temeljih. Ti temelji so bili pred dobrima dvema letoma vsaj približno jasni. Prezir do družbenih medijev, prezir do samohvale na teh platformah in prezir do vsega, kar je počel njegov predhodnik. Ta je skozi dnevno pojavljanje in komentiranje bildal svoje vernike in jezil ter do solz nasmejal svoje nasprotnike.