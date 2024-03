Stebri se rušijo

Nekoč so bili drugačna država, drugačna oblika oblasti in drugačni razmisleki. Slovenska politika je leta 1959 dala zgraditi svoje novo domovanje, skupščino, izjemno zgradbo, ki jo je – v domačih materialih – zarisal arhitekt Vinko Glanz; v njej je danes parlament. Že takrat so se začeli tudi razmisleki o ureditvi okolice, ki bi simbolno potrjevala to politično moč, zanjo pa so zadolžili arhitekta Edvarda Ravnikarja s skupino sodelavcev.