Ali na inšpektoratu za delo podpirajo prekarne zaposlitve?

Med valom odpovedi, ki je v minulih mesecih zajel inšpektorat za delo, je službo tam pustila tudi vodja kadrovske službe. Na inšpektoratu je niso poskusili nadomestiti z javnim razpisom, pač pa so se odločili, da bodo za opravljanje kadrovskih storitev najeli zunanjega izvajalca. Za nameček so najeli osebo, ki je bila pred časom zaposlena na inšpektoratu, potem pa je zamenjala službo in je trenutno redno zaposlena v drugem javnem organu. Delo za inšpektorat tako opravlja v okviru svojega popoldanskega espeja.