Napadalci naj bi v streljanju v dvorani Crocus City Hall na severozahodu ruske prestolnice uporabili avtomatsko orožje. Evakuacija ljudi še poteka.

Dopisnik ruske tiskovne agencije Ria Novosti je sporočil, da so se ljudje, ki so bili v dvorani v času napada, ulegli na tla, da bi se skrili pred streli. Po 15 do 20 minutah pa so začeli prihajati ven, mnogim se je uspelo rešiti.

Ruski mediji poročajo, da so policisti že na kraju dogodka. Zaenkrat pa še ni več informacij glede žrtev, na družbenih omrežjih sicer pišejo o najmanj 12 smrtnih žrtvah in več deset ranjenih. Tiskovna agencija Ria Novosti je ob tem poročala, da so člani skupine Piknik, ki so imeli koncert v dvorani, nepoškodovani.

FSB: V napadu v Moskvi najmanj 40 mrtvih, več kot 100 ranjenih

V današnjem streljanju v koncertni dvorani na obrobju Moskve je bilo ubitih najmanj 40 ljudi, več kot sto pa ranjenih, je sporočila ruska varnostno-obveščevalna služba FSB. Ruske oblasti so medtem odprle preiskavo domnevnega terorističnega napada, poročajo tuje tiskovne agencije.

V kraju Krasnogorsk na severozahodnem obrobju Moskve so danes najmanj trije zamaskirani ljudje vdrli v koncertno dvorano Crocus City Hall in začeli streljati. Pri tem so po navedbah FSB ubili najmanj 40 ljudi, več kot sto je ranjenih.

Med žrtvami naj bi bili tako zaposleni kot obiskovalci. Napadalci so med napadom odvrgli so tudi ročno oziroma zažigalno bombo, ki je zanetila požar, so poročali ruski mediji.

Ruske oblasti trdijo, da je šlo za teroristični napad in so v luči tega odprle preiskavo. Reševalne aktivnosti, vključno z gašenjem požara, se medtem nadaljujejo. V stavbi naj bi bilo ujetih še okoli sto ljudi.