»Bilo je tako,da ne bi moglo bit boljše. Dobili smo se po koncu tekme. Kljub gneči je bilo vse dobro organizirano. Vzel si je čas. Zelo prijeten človek je, prijazen, mladosten, sploh ni videti, da je star 52 let. Poleg tega pa je danes osvojil tudi točke v svetovnem pokalu in tako postal najstarejši tekmovalec z osvojenimi točkami. Podaril mi je startno številko s podpisom, jaz pa sem mu dal nekaj domačih dobrot, klobase, med, suho sadje in podobno. Tisto, za kar nam je njegov trener dejal, da ima rad in da lahko je. Podaril sem mu tudi jakno z datumom najinih srečanj. Dogovorila sva se, de čez 20 let ponovno srečava tukaj, v Dolini pod Poncami,« je po srečanju pripovedoval Gašper, ki je japonskega skakalnega veterana tudi povabil v domače kraje: »tja, kjer so doma najboljše slovenske skakalke,« je dodal.

Pred 32 leti

Leta 1992 je bila dobra sezona za avtograme, pripoveduje o času izpred 32 let Gašper. Zbral jih je ogromno, a mu je v spominu najbolj ostal prav Noriaki Kasai: »ker je bil zelo mlad, prijazen, pa tudi, ker je bil Japonec – njegov podpis v japonskih pismenkah je pač izstopal.«

Letos je Gašper na družabnem omrežju Instagram zasledil razpis Mednarodne smučarske zveze za najbolj zanimivo željo športnih zanesenjakov. Utrnila se mu je ideja, da bi se lahko spet srečal z legendarnim Japoncem. Poslal je kratek film, v katerem se je predstavil in povabil Kasaija, da bi reprizo podpisa naredila prav v Planici. »Pri Mednarodni smučarski zvezi so bili navdušeni, izbrali so samo mojo idejo,« pripoveduje Gašper. »V Vikersundu so moj video pokazali Kasaiju, ta pa je potrdil, da pride v Planico.«