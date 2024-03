Slovenj Gradec. Samo letos so na območju Policijske uprave (PU) Celje policisti obravnavali že 75 primerov nasilja v družini. Enega, ki se je za osumljenega končal tragično, v noči s četrtka na petek. Neuradno smo izvedeli, da naj bi hiteli na intervencijo na območju Slovenj Gradca, kjer naj bi doma razgrajal 48-letni moški. Ko so prispeli na kraj, jih je 48-letni osumljenec napadel in poškropil s solzivcem. »Nato je skozi odprto strešno okno skočil na streho stanovanjske hiše. Po dalj časa trajajočem prigovarjanju se je vrnil v hišo, kjer so ga policisti prijeli in vklenili s sredstvi za vezanje in vklepanje, zdravnica in reševalci, ki so medtem prispeli na kraj dogodka, pa so ga oskrbeli zaradi slabega psihičnega stanja,« je povedala tiskovna predstavnica PU Celje Milena Trbulin.

Osumljeni je med prevozom na strokovni pregled v zdravstveni dom nenadoma izgubil zavest. »Kljub takojšnjemu oživljanju, pri katerem so zdravstvenemu osebju asistirali tudi policisti, je 48-letni osumljenec umrl,« je pojasnila Trbulinova. Ogled kraja dogodka so v prisotnosti državne tožilke in preiskovalne sodnice opravili celjski kriminalisti. Preiskovalna sodnica je odredila sodno obdukcijo, s katero bo ugotovljen natančen vzrok smrti. Generalni direktor policije pa je imenoval komisijo, ki bo preverila pravilno uporabo policijskih pooblastil.

V preteklosti že nasilen

Kot je potrdila Trbulinova, so 48-letnika v preteklosti že obravnavali zaradi kršitev javnega reda in miru, leta 2020 pa tudi zaradi suma storitve kaznivega dejanja nasilja v družini. »Takrat mu je bil izrečen tudi ukrep prepovedi približevanja,« je še pojasnila Trbulinova.

Na kraj sta bili tokrat napoteni dve policijski patrulji, torej štirje policisti, ki se jim je pridružil tudi pomočnik načelnika. Na srečo nobeden od policistov, ki jih je osumljeni poškropil s solzivcem, ni potreboval zdravniške pomoči. Sicer pa tovrstni tragični primeri, ko pride do smrti med intervencijo, niso redki. Decembra 2022 je med intervencijo na območju policijske postaje Ravne na Koroškem umrl 29-letni moški, ki je pred tem razbijal in razgrajal v stanovanju stanovanjskega bloka. Bil je pod vplivom prepovedanih substanc. Med intervencijo je izgubil zavest, policisti in reševalci so se takoj lotili postopkov oživljanja, a je kljub temu umrl. Takrat imenovana komisija v ravnanju policistov ni ugotovila nepravilnosti.