Janševi zašli v lokal h Kučanovim

Ob robu Kongresnega trga stoji znamenita slaščičarna Zvezda, v katero je vedno rad zahajal nekdanji predsednik države Milan Kučan, saj je v lasti hčerke Petra Šefmana, dolgoletnega Kučanovega svetovalca. V četrtek popoldan, pred velikim tamkajšnjim zborovanjem stranke SDS, pa so Zvezdo množično zasedli privrženci te stranke in njenega voditelja Janeza Janše, ki so se v Ljubljano praviloma pripeljali z organiziranimi avtobusi in so potrebovali okrepčilo. Naš poročevalec s kraja dogodka je sporočil, da je bil tisti čas v Zvezdi on verjetno edini Ljubljančan.