Nebo iz škatlice

Nekoč smo imeli določena mesta še bolj radi zaradi določenih bendov ali komadov, danes jih zaradi teh istih komadov pogrešamo. Tako kot pogrešamo nebo nad njimi. Pariz ti je dao sebe, dio neba zauvijek, je ugotavljal Štulić v svoji nostalgični poemi Pavel, ki pripoveduje o španskem borcu, ki se bori s svojimi demoni in se sprašuje, ali je imelo vse skupaj smisel. Zanima me, bi šel spet v rove, oh Pavel, zver je pred vrati, ga izziva pesnik, kot bi ga hotel obraniti pred vsemi razočaranji, ki slej ali prej doletijo prave revolucionarje. Komad Nebo beograjske skupine Električni orgazam se zdi kot nekakšno nadaljevanje komada Pavel, ki ga je podpisala skupina Azra. Nebo je odgovor generacije, ki je prišla kasneje, generacije, ki je bila sita tistih, ki so se s to revolucijo okoristili in jo ugrabili, torej tudi za Pavlove tovariše, ki so hoteli imeti nebo samo zase.