No Other – petdesetletnica: Komuniciranje z oceanom

»Zakaj sem raje objemal straniščne školjke kot punce?« To je kvintesenčno vprašanje, ki bi si ga moral zastaviti takrat, ko je bil za to še čas. Verjetno to ni bilo samo moje kvintesenčno vprašanje. Verjetno si ga razen mene po vseh letih in desetletjih začuden zastavlja še kdo drug. Nisem si ga izmislil sam, kot niti toliko drugih stvari in vprašanj, a z njim sem se poistovetil tako močno, da sem si ga začel skoraj lastiti.