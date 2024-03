Žrelo roman 1974 / film 1975

Žrelo, po angleško Jaws, je roman Petra Benchleyja iz leta 1974. Pravice za filmsko predelavo sta še pred objavo knjige odkupila Universalova producenta Richard D. Zanuck in David Brown. A Benchley ni zaslužil veliko. Njegov zastopnik mu je izboril 150.000 dolarjev in še 25.000 za sodelovanje pri predelavi zgodbe v scenarij. In čeprav je knjiga postala uspešnica še pred premiero filma, so si strokovnjaki edini, da je film, posnet po scenariju Petra Benchleyja in Carla Gottlieba, ki je v filmu tudi igral, v režiji takrat še mladega, a izjemno nadarjenega režiserja Stevena Spielberga povsem zasenčil knjigo. Genialni režiser je odstranil številne manjše zaplete in spremenil karakterje glavnim junakom. V filmu tako žena ne vara šerifa, pa tudi župan ni povezan z mafijo. Po drugi strani je Spielberg dodal kar 27 prizorov, ki jih ni v knjigi. Tudi dogajanje je preseljeno: namesto prevelikega Long Islanda so si zamislili majhen otok v Novi Angliji. In ko pravimo, da je pisatelj s filmom zaslužil zgolj 150.000 dolarjev in nekaj bonusov: film Žrelo je zaslužil skoraj pol milijarde dolarjev, s tremi nadaljevanji pa še kakšnih 300 milijonov.