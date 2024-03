Neizogibnost dvoživk?

Ministrica za zdravje je na skupščini zdravstvene blagajne (ZZZS) prisotne presenetila z izjavo, da popoldanskega dela zdravnikov trenutno nikakor ne namerava prepovedati, saj bi za paciente to pomenilo zmanjšano dostopnost do zdravstvenih storitev. Moj komentar: to bi se prehodno zgodilo v katerem koli trenutku. Z drugimi besedami: dvoživke ima za nepogrešljive.