Depala vas 30 let pozneje: Zakaj so pretepli Milana Smolnikarja

Ta teden mineva 30 let od največje slovenske politične afere, dogodka v Depali vasi, kjer so za nekatere civilista, za druge policijskega sodelavca Milana Smolnikarja grobo pretepli pripadniki specialne vojaške enote Moris. Vojaška enota je takrat, očitno ob pomoči vojaške policije, Smolnikarja tudi ugrabila, a so ga po neuspešnem zaslišanju hudo poškodovanega, verjetno v strahu, da se bo njihovo pretepanje narobe razumelo, odpeljali v ljubljanski klinični center, kjer ga je medicinsko osebje seveda zadržalo. Fotografije poškodovanega Smolnikarja so kot blisk obšle vso Slovenijo in za obrambno ministrstvo in takratnega ministra Janeza Janšo razmeroma neugodna zgodba je dokaj hitro zakrožila po slovenskem medijskem prostoru. Takratni slovenski odločevalci, predvsem premier dr. Janez Drnovšek in (tudi) vodja SKD Lojze Peterle, notranji minister Ivo Bizjak in pozneje slovenski parlament, so se odločili, da je treba obrambnega ministra zamenjati, specialno enoto Moris pa reorganizirati in ukiniti. Lahko rečemo, da je šlo spomladi 1994 za enega največjih porazov vodje slovenske desnice Janeza Janše, ki si je dejansko opomogel šele leta 2004, ko je na volitvah s svojo Slovensko demokratsko stranko porazil dolga leta nepremagljive liberalne demokrate.