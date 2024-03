Kako smo spet rešili svet

Petega marca 2024 je Turkom uspelo prebiti Karavanke in skozi predor vkorakati v Avstrijo. Prestrašeni Avstrijci so se ob prvem turškem vpadu po koncu 16. stoletja poskrili v mišje luknje in tiho jokali za časi, ko so njihovo južno mejo še varovali neustrašni Slovenci in ne 62. člen lizbonske pogodbe. A na njihovo srečo so Turki, ki so na glavah nosili čudne rumene čelade, namesto s sabljami rožljali z majhnimi bakrenimi in srebrnimi stvarcami, ki so bile bolj kot orožju podobne kuhinjski posodi. In ko so se Avstrijci naposled opogumili in stopili Turkom na pot, so se lahko prepričali, da Turki tokrat niso prodrli v Avstrijo z namenom, da bi nadaljevali začeto izpred petsto let.