Dobrodošli, bratje!

“Tisti, ki so prihajali v Slovenijo v velikem migrantskem valu, v glavnem niso bili begunci. To so bili mladi moški, sposobni za boj, ki so šli iskat srečo v bogato Evropo, ker je tukaj boljša sociala.« Tako je v nekem intervjuju migrantsko krizo povzel Janez Janša. »Oni so nekje na internetu videli, da je socialna podpora pri nas dvakrat višja od plače v tistih krajih, iz katerih prihajajo,« je pojasnjeval v nekem drugem intervjuju. »Tudi povprečna socialna podpora za nekoga, ki je v Sloveniji brezposeln, je dvakrat večja, kot je povprečna plača v Afriki. To je zanje velik motiv, da se odpravijo v sanjsko deželo.«