Pri 16 letih so jo zasačili, aretirali in obsodili na šest let zapora. »Bila sem v majhni zaporniški celici s smrdljivim straniščem, brez mila in z železno posteljo, pritrjeno na steno s sponkami,« je kasneje povedala Elena Perminova. Postajalo je vse bolj nevzdržno, dokler ni njen oče poiskal Aleksandra Lebedeva, takratnega poslanca ruskega parlamenta, in ga rotil, naj pomaga njegovi hčerki. Takrat 43-letni Lebedev, nekdanji agent KGB, si je bogastvo nabral s trgovanjem z vrednostnimi papirji v devetdesetih letih. Leta 2006 sta skupaj z nekdanjim predsednikom Mihailom Gorbačovom kupila 49-odstotni delež Nove gazete, nekaj let kasneje pa še britanska časopisa London Evening Standard in The Independent, ki ju je zdaj prevzel njegov sin Jevgenij Lebedev. Ko je srečal Eleno, je Aleksander Lebedev vodil kampanjo za zaščito prič, zato je privolil, da ji bo pomagal priti iz zapora. Pod njegovim vplivom se je Elena vrnila v šolo in jo uspešno končala, nato pa se je vpisala na fakulteto, kjer je diplomirala. Danes ima vse, saj se je poročila z Aleksandrom Lebedevom ter postala uspešna poslovna ženska in manekenka. A v spomin na težko mladost se niti zdaj ne oblači v znane in drage modne znamke, ampak ima najraje kombinacijo dostopnih, poceni oblačil.