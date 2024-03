Je pozabljiva, jo sodobna tehnologija utesnjuje? Daleč od tega. Z osupljivo jasnostjo se spominja dogodkov iz časa, ko je bila stara komaj štiri leta, in nima nikakršnih kardiovaskularnih težav, ki so pogoste pri starejših, svoje sledilce pa na družbenem omrežju redno obvešča o svojem počutju. Eno od sporočil: v času, ko so moderne diete in pogosta čudežna živila za zdravje, je treba omeniti jogurt, živilo za življenje z nešteto pozitivnimi učinki na telo. Maria Branyas Morera ima tri otroke, 11 vnukov in 13 pravnukov, svojo dolgoživost pa pripisuje redu, miru in izogibanju strupenim ljudem. Njena prioriteta je bilo življenje brez stresa, do svojega 105. leta je vsak dan igrala klavir, brala časopis in telovadila. Pravzaprav nič posebnega, le dovolj dolgo je treba to početi.