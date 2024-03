Civilna iniciativa, pod katero se podpisujejo gibanje Mladi za podnebno pravičnost, skupina Protestival ter še nekateri drugi zaskrbljeni občani Ljubljane, želi, da se javnost in civilno družbo vključi tako v pripravo načrtov, programov in ukrepov upravljanja kot v izvajanje posameznih del in nalog.

Pozvali so k javni razpravi, v kateri bi se osvetlilo ekološke, naravovarstvene, družbene, kulturnovarstvene in podnebne vidike upravljanja gozda. Ljubljansko občino so tudi pozvali k razpravi, ki naj pokaže, ali je predvideni posek 75 dreves na Golovcu res nujen.