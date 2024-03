ZDA očitno še odločneje spreminjajo politiko do Izraela in krepijo pritisk nanj. Potem ko so v varnostnem svetu v minulih mesecih preprečili sprejetje resolucij s pozivom za prekinitev spopadov, so v četrtek same v proceduro vložile prav tako resolucijo. V besedilu resolucije je bilo zapisano, da bi »takojšnje in trajno premirje«, ki bi trajalo približno šest tednov, zaščitilo civiliste in omogočilo dostavo humanitarne pomoči.

Še četrtič obtičana resolucija v varnostnem svetu

Čeprav se je upalo, da bo tokrat prav zaradi ameriške spremembe politike, resolucija s pozivom za prekinitev spopadov sprejeta, jo je tokrat blokirala Rusija. Za resolucijo je glasovalo enajst držav (med njimi tudi Slovenija), proti so bile tri (Rusija, Kitajska in Alžirija), ena pa je bila vzdržana. Že v četrtek so k trajnemu premierju v Gazi pozvali tudi evropski voditelji na vrhu EU.

S predložitvijo lastne resolucije je Washington, ki je Izrael v OZN tradicionalno ščitil, tako še okrepil pritisk na svojega dolgoletnega zaveznika. A sta sedaj nepričakovano v New Yorku Izraelu na pomoč z vetom priskočili Rusija in Kitajska. Ameriška sprememba politike je sovpadala z naraščajočo svetovno obsodbo petmesečne vojne, smrtnimi žrtvami med palestinskimi civilisti, domačim političnim nasprotovanjem stališču ameriškega predsednika Joeja Bidena in možnostjo lakote v Gazi, ki jo je povzročil človek.

V Katarju se medtem še naprej odvijajo pogajanja Hamasa in Izraela s pomočjo katarskega posredništva o vsaj šesttedenski prekinitvi spopadov in izpustitvi vsaj 40 izraelskih talcev ter več sto Palestincev.

Sanchez: Skupaj v priznanje s Slovenijo in Irsko

Španski premier Pedro Sanchez je danes v Bruslju napovedal, da se je skupaj z Irsko in Slovenijo dogovoril, da bodo države storile prve korake k priznanju palestinske države. Da podpira ustanovitev palestinske države je včeraj dejal tudi slovenski premier Robert Golob. O časovnici priznanja v širšem obsegu držav še ni hotel špekulirati, je pa Sanchez ocenil, da bi lahko do priznanja prišlo v okviru njegovega štiriletnega premierskega mandata, ki se je začel lani.