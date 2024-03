Peter Prevc, ki se je rodil 20. septembra 1992, je pričel nase opozarjati leta 2009, ko je kot sedemnajstletnik prvič nastopil v svetovnem pokalu.

Dnevnikov fotograf Bojan Velikonja ga je na državnem prvenstvu marca 2009 takole ujel v fotografski objektiv.

Do enega prvih vrhuncev njegove kariere je prišlo že na njegovem prvem svetovnem prvenstvu v Oslu leta 2011, ko je skupaj z reprezentančnimi kolegi Robertom Kranjcem, Jernejem Damjanom in Jurijem Tepešem na ekipni tekmi osvojil bronasto kolajno.

Sprejem bronastih fantov je potekal skupaj s sprejemom smučarske tekačice Petre Majdič. Foto: Jaka Adamič

Prvi velik posamični uspeh je prišel leta 2013, ko je na svetovnem prvenstvu v Val di Fiemmeju osvojil bron na srednji skakalnici, nekaj dni kasneje pa na veliki skakalnici še srebrno kolajno. Sezono 2013/14 je kronal z malim kistalnim globusom v poletih z drugim mestom in svojo prvo zmago v svetovnem pokalu v poletih na letalnici Kulm v Tauplitzu.

Foto: Jaka Gasar

Odličja je nabiral tudi v naslednji sezoni, ko je januarja na avstrijski letalnici na Kulmu prvič zmagal. V izvrstni formi je bil tudi mesec dni kasneje, ko so se pričele olimpijske igre v Sočiju, kjer je s sotekmovalci na ekipni tekmi osvojil srebro, na posamični tekmi na veliki napravi pa bron.

Peter Prevc z olimpijskom bronom iz olimpijskih iger v Sočiju. Foto: Reuters

Februarja naslednje leto je postal prvi človek, ki je poletel 250 metrov. Rekord je dosegel na svetovnem prvenstvu v poletih v Vikersundu.

Sezona 2015/16 se je v zgodovino zapisala kot sanjska. Decembra 2015 je Peter z mlajšim bratom Domnom sočasno stal na odru zmagovalcev. Do podobnega slavja dveh bratov ni s zgodovini svetovnega pokala prišlo nikoli prej. Na novoletni turneji je nato nanizal tri zmage in postal skupni zmagovalec ter prejemnik zlatega orla.

Peter Prevc z po izjemni sezoni 2015/16. Foto: Luka Cjuha

Uspehi so se vrstili še naprej: na svetovnem prvenstvu v poletih na Kulmu je postal svetovni prvak, vse skupaj pa kronal še z zmago v svetovnem pokalu. V izjemni sezoni je dosegel osupljivih 15 zmag, 22 uvrstitev na zmagovalni oder in osvojil 2303 točk.

Peter Prevc, ko je marca 2016 osvojil veliki kristalni globus. Foto: Luka Cjuha

Peter Prevc je poletel nad morjem slovenskih zastav. Foto: Luka Cjuha

Po zaključku sezone presežkov se je Prevc poleti 2016 javnosti pokazal še v nekoliko drugačni vlogi. Skakalni dres je ob dnevu policije, kjer je zaposlen, zamenjal za policijsko uniformo in sodeloval na prireditvi, kjer je med drugim govoril o varnosti v prometu.

Najmlajši so svojega idola v policijski uniformi sprejeli z navdušenjem. Foto: Luka Cjuha

Kot ve vsakdo, ki je uspešen, k zmagam sodijo tudi porazi. Začetek sezone 2016/17 je zaznamoval padec v Ruki, po katerem je sledilo obdobje krize. V nedavnem intervjuju je za Dnevnik priznal, da mu je žal te sezone, ko je bil do sebe prezahteven. »Z današnjimi izkušnjami bi bil takrat zadovoljen s šestim mestom, ne pa le stopničkami. Pokopalo me je, da sem od sebe zahteval perfekcijo.«

A Peter Prevc se je pobral in v naslednjih sezonah znova pričel nizati odlične rezultate.

V letu 2022 je se mu je na olimpijskih igrah v Pekingu za piče 0,5 točke izmuznila bronasta medalja, a je že naslednjega dne skupaj s Timijem Zajcem, Uršo Bogataj in Niko Križnar osvojil zlato kolajno. Poleg slednje je domov odnesel tudi srebrno kolajno, ki jo je skupaj z bratom Cenetom Prevcem, Timijem Zajecem in Lovrom Kosom osvojil na ekipni tekmi. Kot je povedal nedavno, je približno takrat, v času olimpjskih iger, pričel premišljevati o svoji prihodnosti in morebitnem koncu kariere.

Ob zaključku sezona 2021/22 v Planici. Foto: Luka Cjuha

Letošnjega 6. februarja je javnost presenetil z odločitvijo, da po koncu tekoče sezone ne bo več tekmoval. Dejal je, da še ni povsem odločen o svoji prihodnosti, da pa gotovo ve, da se s športom ne bo več profesionalno ukvarjal. Čas je namreč nastopil za drugačne izzive: kot je dejal ob neki priložnosti, bo »spet živel«.

Peter Prevc s soprogo Mino na dan, ko je sporočil, da zaključuje tekmovalno kariero. Foto: Bojan Velikonja

Peter Prevc je: - dobitnik velikega kristalnega globusa v sezoni 2015/16 - dobitnik malega kristalnega globusa v smučarskih poletih v sezonah 2013/14, 2014/15 in 2015/16 - dobitnik srebrne in bronaste olimpijske medalje – soči, 2014 - zmagovalec novoletne turneje v sezoni 2015/16 - dobitnik srebrne in bronastih medalj na nordijskih svetovnih prvenstvih - dobitnik bronaste, srebrne in zlate medalje na SP v poletih