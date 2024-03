Območje na Zahodnem bregu je za državno ozemlje danes razglasil finančni minister Bezalel Smotrič, ki je ena od osrednjih osebnosti skrajne desnice v Izraelu in velik zagovornik širitve judovskih naselbin na zasedenih ozemljih. »Čeprav so v Izraelu in po svetu taki, ki želijo spodkopati našo pravico do območja Judeje in Samarije in države nasploh, s trdim delom in strateško spodbujamo naselbine po vsej državi,« je dejal in uporabil izraelski izraz za območje Zahodnega brega.

Izrael je zasedel Zahodni breg, vzhodni Jeruzalem in območje Gaze v vojni leta 1967. Tamkajšnje gradnje naselbin so v skladu z mednarodnim pravom nezakonite. Kljub nasprotovanju v tujini pa je Izrael v zadnjih desetletjih po vsem Zahodnem bregu zgradil več deset naselbin, kjer zdaj ob treh milijonih Palestincev živi več kot 490.000 Izraelcev.

Združeni narodi so od oktobra lani, ko je Izrael v odgovor na napad islamističnega gibanja Hamas z območja Gaze sprožil obsežno ofenzivo nad palestinsko enklavo, zaznali izjemno rast nezakonitih gradenj naselbin in opozorili, da to zmanjšuje možnost uresničitve palestinske države.

Prav danes je v okviru nove bližnjevzhodne turneje v Izraelu na obisku ameriški državni sekretar Antony Blinken, ki je širjenje naselbin v preteklosti označil za kontraproduktivno za doseganje trajnega miru med Izraelci in Palestinci.

Po navedbah izraelske organizacije Mir zdaj, ki sledi širjenju naselbin, je danes naznanjen zaseg ozemlja največji od sporazuma iz Osla leta 1993. Prav letošnje leto naj bi bilo poleg tega razglasitev državnega ozemlja doslej največ. Sovpadanje naznanitve z obiskom Blinkna so označili za provokacijo.