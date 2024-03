Inovativni pristop k snovanju združuje funkcionalnost in estetiko s širokimi, odprtimi prostori, omogoča pa še boljšo povezavo z naravo, saj je hiša zgrajena zgolj iz naravnega materiala – lesa (brez težkih kovinskih preklad). Lumniya ustvarja izjemen življenjski prostor za širok spekter ljudi.

Je prva hiša, ki predstavlja Marlesov revolucionaren pristop h gradnji domov, saj se osredotoča na uporabo lesa kot osnovnega konstrukcijskega materiala, tudi pri izjemno širokih razponih in odprtih, prostornih bivanjskih površinah. Inovacija, razvita s strani inženirjev podjetja Marles, omogoča gradnjo brez težkih kovinskih preklad in omogoča premeščanje večjih prostorov zgolj s sistemom lesenih nosilcev.

Inovacija podpira Marlesovo zavezo k podnebno pozitivni gradnji, ki zmanjšuje ekološki odtis in prinaša še številne druge prednosti. Les ima izjemno termalno izolacijsko zmogljivost, strukturno prilagodljivost, zagotavlja pa še bolj zdravo bivalno okolje. Marles WoodSpan technology je inovativna rešitev, ki združuje trajnostne gradbene prakse z visoko funkcionalnostjo in estetiko, kar predstavlja preboj v industriji lesenih montažnih hiš.

WoodSpan technology revolucionarno spreminja gradnjo lesenih montažnih hiš, saj odpira možnost do velikih odprtih prostorov, brez potrebe po vertikalni podpori sten ali dragih kovinskih ojačitvah. S premišljenim načrtovanjem povezovanja lesenih elementov in izbire optimalnega vrste lesa naša tehnologija omogoča razpone brez primere, pri čemer daje prednost trajnosti in stroškovni učinkovitosti. Z imenom WoodSpan tehnologija izpostavljamo zavezanost k trajnosti, naravni gradnji in inovaciji, kar predstavlja pomemben korak naprej v gradbeni industriji.

