Okraševanje doma v tem prazničnem obdobju ni le estetska izbira, ampak ima tudi globlji smisel, ki izhaja iz krščanske tradicije. Simbolika velikonočnih okraskov vendarle ni poznana vsem in če bosta na mizo postavljali cvetje in na okenske police okraske, ki se te dni bohotijo po trgovinskih policah, je morda vseeno dobro vedeti, kaj predstavljajo. Vrtni palčki ali medvedki seveda niso del te zgodbe.

Različne tehnike, enak pomen

Pirhi so gotovo najbolj prepoznavni predstavniki velike noči. Z barvanjem in okraševanjem jajc, pri katerem se v nas sprosti neverjetna domišljijska ustvarjalnost, oživljamo starodavni simbol plodnosti in novega življenja. Rdeča barva simbolizira Kristusovo kri, pisane barve pa veselje in upanje. Verniki, ki se na praznik pripravljajo tudi po duhovni plati in se 40 dni po pustu postijo (saj veste, post ima veliko oblik), bodo jajca vsekakor oblekli v rdečo. Po navadi jih skuhajo v čebulnih lupinah; so pa v različnih koncih Slovenije različne navade. Kdo ne pozna belokranjske črno-rdeče pisanice, malo manj znane, a izjemno lepe so prekmurske remenice ali škrabanke? Kot barvilo se danes uporabijo tudi sestavine, ki jih imate doma v kuhinji: za rumeno kurkuma ali korenje, za rjavo kava, za modro rdeče zelje ali borovnice, rdeča pesa za nežno rožnat odtenek. Priljubljeno barvanje jajc je tudi v vinu teran, ki jajcem da temno vijoličen odtenek z drobnimi kristalnimi zrnci. Kot naravna barvila so tudi špinača ali koprivni listi. Brez velikonočnih jajčkov ni praznika in še zdaleč niso le del kulinarike ob tem prazniku, ampak so simbol in lep okras.

Velika noč in živali

Zajček. Ta priljubljeni velikonočni simbol predstavlja plodnost in obilje. Legenda pravi, da je velikonočni zajček prinašal otrokom jajca, zato jih še danes mlade družine uporabljajo za velikonočno igro skrivanja in iskanja čokoladnih jajčk. Kovinske, lesene, čokoladne, pa take iz testa in še in še. Vse vrste zajčkov boste našli te dni v trgovinah in še več idej za pričaranje velikonočnega vzdušja v stanovanju.

Zajec je poleg pirhov med kristjani najbolj priljubljeno razpoznavno znamenje velike noči. Pri simboliki te velikonočne živali moramo pustiti ob strani stereotipe, kakršnih smo vajeni, na primer o njeni bojazljivosti in strahopetnosti, budnosti in previdnosti, kajti njena simbolna govorica v krščanstvu je povsem drugačna. Izvira namreč iz poganstva, zajec je bil v antiki posvečen boginjam plodnosti in pomladi, po drugi strani pa je bil lunarno božanstvo, povezano s pomlajevanjem lune, zato je vpet v simboliko nenehnega prerajanja in obnavljanja, hkrati pa je bil žival, povezana s temnejšimi silami, tudi čarovništvom. A ko ga je privzelo krščanstvo, ga vpelo v del velikonočnega praznika kot prasimbol vstajenja in večnega življenja. Ni po naključju povezan s praznikom Kristusovega vstajenja, saj simbolizira prerojenje, vnovično rojstvo pomladi in prekipevajočo življenjsko radost. Med verniki pa je postal priljubljena žival, ki je skupaj z jajci, piščanci, kokošmi, petelini in pomladnimi rožami postal značilna sestavina praznikov ob veliki noči.

Jagnje pa je simbol nedolžnosti in Kristusove žrtve, zato ga pogosto najdemo upodobljeno na slikah in kipcih sakralnih prostorov, pa tudi domov krščanskih družin. Jagnje ima močno sporočilo tudi v krščanskih besedilih in na namiznih prtih, ki jih polagamo za ta praznik na mize.

Okraski, šopki, praznična obeležja

Križ kot osrednji simbol krščanstva, boste našli v domovih, kjer se na praznik pripravljajo duhovno poglobljeno in v skladu s krščansko tradicijo. Butarice in različni šopki pa so že širše zastavljeni. Tulipani in hijacinte simbolizirajo prebujanje narave in novo življenje, rumene narcise na mizah, različni venčki na oknih in vratih, plastični jajčki, ki bingljajo z drevesnih debelc ob hiši ali vejic v stanovanju. Trendi okraševanja se resda spreminjajo, osnove pa vendarle ostajajo. V ospredje prihajajo naravni materiali, kot so les, kamen, volna in juta. Uporabite lahko vejice, storže, slamo in cvetje iz narave za ustvarjanje rustikalnega in domačega vzdušja. Čeprav je rdeča prepoznavna barva velike noči, imajo sodobne gospodinje rade nežne pastelne barve, kot so modra, roza, rumena in zelena za sveže vzdušje. A vse to je zunanje okrasje; brez hrena, šunke, kuhanih jajc in kruha si večina Slovencev praznika ne zna predstavljati.