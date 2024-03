Sedmerica prijetih prebivalcev Moskve je bila po navedbah FSB v stiku s Korpusom ruskih prostovoljcev, ki ima v Rusiji status teroristične organizacije, ruske oblasti pa verjamejo, da deluje kot del ukrajinske vojske.

Med drugim naj bi se prijeti pogovarjali o tem, kako izvesti nasilna dejanja proti predstavnikom ruskih varnostnih sil. Ruske agencije so objavile tudi posnetek aretacije enega od njih in fotografijo, ki naj bi prikazovala zaseženo orožje.

Ruski prostovoljni korpus je ena od treh skupin, ki jih po njihovih lastnih navedbah sestavljajo ruski državljani, ki nasprotujejo ruski agresiji nad Ukrajino. Stale naj bi za nizom vpadov na rusko ozemlje iz Ukrajine v zadnjem času.

Po tem, ko so minuli teden vdrle v regiji Belgorod in Kursk, je Putin odredil FSB, naj proti njihovim pripadnikom ukrepa brez omejitev. Ruska vojska je sicer zatrdila, da je vse njihove napade odbila.

Operacije proukrajinskih skupin krepijo pritisk na območja ob meji z Ukrajino, ki so v odziv na silovite ruske napade tudi tarča obstreljevanja ukrajinske vojske.

Na novinarski konferenci v Kijevu so predstavniki trojice skupin - poleg Ruskega prostovoljnega korpusa še Sibirskega bataljona in Legije Svobodna Rusija -, v četrtek zagotovili, da bodo nadaljevali svoj boj in ga celo razširili na druga mesta. Zatrdili so, da uživajo podporo ukrajinskih oblasti.

Vodja korpusa Denis Nikitin, ki velja za nacionalista s povezavami na skrajni desnici, je zatrdil, da so odprli drugo fronto in kot cilj med drugim navedel dvig prapora svoje skupine nad Kremljem ter vzpostavitev nacionalistične vlade.

Legija ruske svobode, ki ima po pisanju AFP zmernejši program, medtem upa na pridobitev podpore privržencev Alekseja Navalnega, najvidnejšega nasprotnika Kremlja, ki je februarja umrl v zaporu.