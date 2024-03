Voditelji držav članic EU so v četrtek potrdili začetek pristopnih pogajanj z BiH. Vrh je v sklepih pozval Evropsko komisijo, naj pripravi pogajalski okvir z namenom njegovega sprejetja v Svetu EU, ko bodo sprejeti vsi ustrezni koraki, ki jih je oktobra 2022 določila Evropska komisija.

Predsedujoča svetu ministrov Bosne in Hercegovine Borjana Krišto se je v četrtek na družbenem omrežju X zahvalila Evropskemu svetu in njegovemu predsedniku Charlesu Michelu. Danes je na omrežju X dodala, da je zdaj čas, da se vrnejo k izpolnjevanju svojih obveznosti in da je člane Evropskega sveta že obvestila tudi o novem predlogu volilnega zakona.

Predsedujoči predsedstvu BiH Denis Bećirović je odločitev Evropskega sveta v četrtek ocenil kot enega od največjih dosežkov BiH na poti k polnopravnemu članstvu v EU. »Danes BiH začenja nov in veliko obsežnejši proces sodelovanja z EU,« je poudaril v sporočilu za javnost, ki ga povzemajo mediji v BiH.

Ob tem je opozoril, da je pred BiH veliko dela pri usklajevanju zakonodaje z evropsko, pa tudi pri izvajanju reform s ciljem krepitve demokratičnih institucij in vladavine prava. Ocenil je tudi, da je odločitev Evropskega sveta jasno sporočilo vsem v BiH, da je njihova prihodnost v EU, ter dodal, da »članstvo v EU nima alternative«.

Tudi član predsedstva BiH Željko Komšić je poudaril, da jih čaka še veliko dela. »Zavedamo se, da nas čaka ogromno dela, glede na trenutno stanje stvari pa ne bo več popuščanja in skrivanja za trenutno geopolitično situacijo na evropski celini,« je dejal za tiskovno agencijo Federacije BiH Fena.

»Po letih zastoja smo se končno premaknili naprej in izkoristili roko, ki nam jo je takrat ponudila EU,« pa je izpostavil premier entitete Federacije BiH Nermin Nikšić na družbenem omrežju Facebook. Opozoril je, da bo EU zagotovo postavila dodatne zahteve in pogoje, a da od njih ne zahteva ničesar, česar si ne želijo in ne potrebujejo sami. »Nadaljujemo naprej, naslednji cilj je članstvo v EU,« je dodal.

Odločitev Evropskega sveta je pozdravil tudi Dodik. Na omrežju X se je zahvalil vladam in parlamentom vseh članic EU. »Ta odločitev je priznanje vsem državljanom in političnim silam, ki se vztrajno zavzemajo za krepitev medsebojnega spoštovanja, dogovorov in kompromisov med Srbi, Bošnjaki in Hrvati,« je zapisal v četrtek na omrežju X.

Poudaril je, da je pred vsemi v BiH še veliko dela, in dodal, da ima pot Republike Srbske svoj nacionalni cilj - da Srbi v 21. stoletju spet brez meja živijo in delajo s svojimi brati.

BiH je prošnjo za članstvo v EU vložila februarja 2016. Evropska komisija ji je nato leta 2019 postavila 14 pogojev, ki bi jih morali izpolniti za status kandidatke. Čeprav BiH pogojev še ni izpolnila, ji je EU decembra 2022 v luči vojne v Ukrajini vseeno podelila status kandidatke. Zdaj pa se ji torej obeta še začetek pogajanj. Za začetek pogajanj z BiH si je močno prizadevala tudi Slovenija.