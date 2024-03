Od omenjenih štirih voznikov so policisti zasegli vozilo še dvema, saj sta po mestu vozila predelana mopeda, ki sta dosegala višjo hitrost od predpisane konstrukcijsko določene hitrosti. Eden od voznikov je vozil moped s konstrukcijsko dovoljeno hitrostjo do 45 kilometrov na uro brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Vsi mopedi so bili zaseženi, obdolžilni predlogi pa podani na pristojno sodišče.