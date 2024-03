Od 28. marca do 27. aprila bo v Orto Baru potekal že 24. festival Orto Fest. »Tokratni festival je poseben, ker bo na njem nastopilo kar 38 domačih in tujih skupin, kar je rekordno število. Obenem je letošnje leto posebno tudi zato, ker bo Orto bar decembra praznoval 30 let obstoja,« je pojasnil eden od organizatorjev festivala Andrej Ciuha. Nekaj slovenskih skupin bo na tem odru stalo prvič, se bo pa nanj vrnilo tudi nekaj legendarnih. Spomnil je tudi na pet velikih tujih imen.

»V izbor za nastop na Orto Festu smo vedno izbirali najbolj obetavne mlade slovenske skupine, ki so potem nastopile na istem odru kot stari mački, se s tem kalile in postajale še boljše. Za velike skupine pa je sam nastop v klubskem vzdušju tudi velik izziv saj je stik in energija s publiko veliko bolj neposredna kot na velikih odrih. To izkazuje tudi zanimanje občinstva za koncerte na festivalu, saj se vstopnice dobro prodajajo. En koncert je že razprodan, številni pa so na dobri poti,« je še dodal. Kart je sicer že zmanjkalo za koncert dua Slon in Sadež.

V vseh teh letih je na Orto Festu nastopilo več kot 750 skupin in izvajalcev, med drugim tudi znana mednarodna imena. V več kot dveh desetletjih so zabeležili več kot sto tisoč obiskov. Tudi letos bo festival žanrsko barvit, kot že rečeno, bo na njem nastopilo 38 domačih in tujih izvajalcev: Mi2, Goran Bare & Majke, Elvis Jackson, Jure Lesar in zasedba Krila ptice, Plateau, Majmunska posla, Slon in Sadež, Crvena jabuka. Elemental, Torul, Masaž, Inmate, Metropolis, XSkull8, Le Serpentine, Haiku Garden, Astrid, Šank Rock, Zmelkoow, Inquisition, Demonical, Viperstone, The Rocktors, Kiwi Flash, Ember, Lumberjack, Before Time, tribute to izvajalcu Michaela Jacksona s svetovnim slovesom, Jackson One. Zadnji teden bodo nastopili še Ice On Fire, Društvo mrtvih pesnikov, Srd, Ater Era, Britof, viaEntropia, Smetnaki, Emkej in Muzičari, festival pa bosta zaključili skupini RVR River in Romachild.