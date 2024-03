ZDA vse od začetka vojne med Izraelom in palestinskim islamističnim gibanjem Hamas 7. oktobra lani nasprotujejo uporabi izraza prekinitev ognja v resolucijah ZN in so blokirale že tri taka besedila. Po zadnjem vetu 20. februarja so izpogajali besedilo, ki se osredotoča na podporo diplomatskim prizadevanjem za dosego šesttedenskega premirja v zameno za izpustitev izraelskih talcev v Gazi.

V zadnji različici, v katero je imela vpogled AFP, je omenjena »potreba po takojšnji in trajni prekinitvi ognja za zaščito civilistov na vseh straneh, da bi omogočili dostavo nujne humanitarne pomoči (...), in ob upoštevanju tega nedvoumno podpira mednarodna diplomatska prizadevanja za dosego takšne prekinitve ognja v povezavi z izpustitvijo preostalih talcev«.

Ameriški državni sekretar Antony Blinken, ki je te dni že na šesti bližnjevzhodni turneji od začetka vojne in bo danes obiskal Izrael, je to pobudo v sredo označil za močno sporočilo. Kot je dejal v pogovoru za savdsko televizijo Al Hadath, resolucija poziva k takojšnji prekinitvi ognja, povezani z izpustitvijo talcev, v Washingtonu pa upajo, da jo bodo države podprle.

V besedilu resolucije sicer nista omenjeni besedi poziv ali zahteva, za kar se zavzema Rusija. »Nismo zadovoljni z ničemer, kar ne zahteva takojšnje prekinitve ognja,« je v četrtek novinarjem povedal namestnik ruskega veleposlanika pri ZN Dmitrij Poljanski.

Po navedbah diplomatskih virov imajo ZDA zdaj podporo najmanj devetih od skupno 15 članic VS ZN, a še vedno obstaja možnost, da bo Rusija vložila veto, poroča AFP. Ameriška veleposlanica pri ZN Linda Thomas-Greenfield je sicer dejala, da je optimistična in verjame, da bo resolucija sprejeta.

Resolucija ZDA tudi zavrača vsak poskus spreminjanja demografskega ali ozemeljskega značaja Gaze in obsoja vsa teroristična dejanja, vključno z napadi Hamasa 7. oktobra na Izrael.

Če bo besedilo sprejeto, bo po poročanju AFP to prvič, da bo Varnostni svet izrecno obsodil napade Hamasa, v katerih je po uradnih izraelskih podatkih umrlo najmanj 1 160 ljudi, večinoma civilistov. V resolucijah o vojni v Gazi, ki sta ju doslej sprejela Varnostni svet in Generalna skupščina, napadi Hamasa niso omenjeni, kar je naletelo na kritike Izraela.

Če bo resolucija, ki jo predlagajo ZDA, zavrnjena, bo na mizo prišel osnutek resolucije, ki so ga pripravile nestalne članice ZN. Izid glasovanja je tudi pri tej resoluciji negotov.