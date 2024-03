Kaj vodje danes najbolj potrebujejo, česa jim najbolj primanjkuje?

Imeti in razviti morajo sposobnost navdihovanja, motiviranja in usmerjanja svojih ekip. Biti morajo dobri komunikatorji. Zavedati se morajo svojih čustev in čustev svojih sodelavcev ter znati ustvariti pozitivno delovno okolje. Sposobnost empatije, obvladovanja konfliktov in spodbujanja sodelovanja je ključnega pomena za uspeh tako vodje kot organizacije, ki jo vodijo. Hitro se morajo odločati, reševati probleme in prilagajati strategije.

Vodje imajo pogosto težave z delegiranjem nalog in odgovornosti. Nekaterim vodjem primanjkuje sposobnost dolgoročnega strateškega načrtovanja in vizionarstva. Zadnja sposobnost, ki bi jo omenila kot ključnega pomena za dobrega vodjo, je sposobnost vodenja organizacije skozi spremembe in vključevanje zaposlene v ta proces. Za uspešne vodje je bistveno, da te kompetence razvijejo, da si stalno prizadevajo za samozavedanje, so odprti za nenehno izobraževanje, se zavedajo svojih pomanjkljivosti in si prizadevajo za stalen osebni in poklicni razvoj. To velja za vodje na vseh področjih, tako v gospodarstvu, nevladnih organizacijah kot v politiki.

Zdi se, da smo bili posamezniki dolgo prepuščeni sami sebi pri tej zagati. Ali jo vse bolj rešuje tudi poslovni coaching?

Psihološki in poslovni coaching lahko pri procesih neizmerno pomagata. Tako bi se strinjala z vami, da je psihološki coaching postal priljubljena in učinkovita oblika psihološke prakse za pomoč posameznikom pri obvladovanju ravnovesja med delovnim in zasebnim življenjem ter pri premagovanju izzivov na osebnem in poklicnem področju. Coaching psihologi smo usposobljeni strokovnjaki, ki lahko posameznikom pomagamo pri izboljšanju kvalitete življenja, dobrega počutja, duševnega zdravja ter tudi pri razvoju strategij in tehnik, ki so ključne za uspešno ravnotežje med delom in življenjem.

Coaching psihologi med drugim pomagamo posameznikom pri identifikaciji, opredeljevanju in postavljanju tako osebnih kot poklicnih ciljev. S tem pomagamo razvijati jasno vizijo kariere in življenja, ki je izpolnjujoče in prinaša zadovoljstvo. Pri doseganju ciljev pogosto pride do ovir. Coaching psiholog lahko pomaga posamezniku prepoznati in premagati te ovire ter ponuditi podporo pri premagovanju poklicnih in osebnih izzivov. V svoji praksi se s strankami pogosto ukvarjam s praktičnimi tehnikami za učinkovito upravljanje časa, spretnostmi za zmanjševanje stresa ter strategijami za vzpostavljanje zdravega ravnovesja med delom in zasebnim življenjem.

Kako je s poslovnim coachingom v Sloveniji? Kdo najema coache?

Poslovni coaching se v Sloveniji v zadnjih letih postopoma uveljavlja kot pomemben dejavnik pri osebnem in poklicnem razvoju posameznikov ter organizacij. Obstajajo certificirani coachi, ki ponujajo svoje storitve tako posameznikom kot organizacijam. Psihologov, ki se ukvarjajo s coachingom, je resnično malo in coaching psihologija je v Sloveniji še nerazvita, vendar se tudi to spreminja.

Za coaching se odločajo različne skupine ljudi. Nekateri si želijo dela za osebni razvoj in napredovanje v karieri. To lahko vključuje izboljšanje vodenja ali že prej omenjeni razvoj komunikacijskih spretnosti, upravljanje časa, premagovanje ovir ali prehod na novo karierno pot.

Kaj bi svetovali tistim, ki se jim je ravnovesje podrlo? Kako razporediti energijo?

Pogosto pomagam ljudem pri določanju rutine, ki pripomore k ustvarjanju ravnotežja. Tako je treba načrtovati čas za delo, počitek, fizično aktivnost in druge dejavnosti, ki vam prinašajo srečo in zadovoljstvo.