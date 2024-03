V glavnem mestu bo tudi letos potekala tradicionalna spomladanska akcija Za lepo Ljubljano. Med 22. marcem, svetovnim dnevom voda, in 22. aprilom, svetovnim dnevom Zemlje, bodo potekale številne aktivnosti in čistilne akcije. Čistilne akcije organizirajo četrtne skupnosti, turistična društva, šole in vrtci. Osrednja čistilna akcija Mestne občine Ljubljana se bo začela jutri ob 9. uri na več lokacijah po Ljubljani. V akcijo bodo vključeni tudi ljubljanski gasilci, ki bodo poskrbeli za čiščenje ob potokih Dobrunjščica in Gameljščica. »Gasilci imamo opremo, ki omogoča varno in učinkovito posredovanje ob vodi,« je povedal poveljnik Gasilske zveze Ljubljana Tine Juvan in dodal, da bodo z manjšimi posegi počistili tudi okolico vodotokov.

V javnem podjetju Voka Snaga bodo organizatorjem čistilnih akcij zagotovili vreče in rokavice ter poskrbeli za odvoz zbranih odpadkov. Vsi udeleženci morajo upoštevati pravila, ki jih je Voka Snaga objavila na spletni strani. Posebej pozorni morajo biti, da odpadke razvrstijo v prave vreče. »Kosovnih in gradbenih odpadkov, pnevmatik in drugih večjih odpadkov v tej akciji ne zbiramo, zato ne čistite črnih odlagališč,« so zapisali v navodilih.

Termini vseh čistilnih akcij bodo objavljeni na spletni strani Mestne občine Ljubljana. Akcijo bodo tradicionalno zaključili s čiščenjem Ljubljanice v soboto, 20. aprila.