Ponavljajoče se tehnične težave in varnostni incidenti so v zadnjih mesecih povzročili krizo v enem največjih svetovnih proizvajalcev letal. Mnogi izpostavljeni politiki se javno sprašujejo o varnosti Boeingov. »Raje bi letel z Airbusom kot z Boeingom,« je v minulih dneh za Politico dejal francoski finančni minister Bruno Le Maire. Zaskrbljeni so tudi mnogi drugi potniki. Spletno mesto za rezervacije Kayak, ki iskalcem letov omogoča tudi izbor tipa letala, s katerim bi želeli leteti, je zabeležilo drastično zmanjšanje zanimanja za letala Boeing 737.

Vrsta ponavljajočih se varnostnih incidentov

Vse se je začelo v začetku januarja, ko je letalo Boeing 737 MAX-9 družbe Alaska Airlines vzletelo iz Portlanda proti Ontariu v Kaliforniji, potem pa nekje med letom izgubilo del vrat in prisilno pristalo v Oregonu. Letalo je kljub veliki dekompresiji v kabini varno pristalo. Nihče ni bil poškodovan.

Incidenti pa so se stopnjevali: 4. marca je bilo letalo Boeing 737-900 United Airlines na letu iz Teksasa na Florido prisiljeno zasilno pristati, potem ko je iz enega od motorjev začel bruhati ogenj. 7. marca je bil Boeing 777-200 na letu iz ZDA proti Japonski prisilno prizemljen v Los Angelesu, saj je kmalu po vzletu s kolesa odpadla guma. Dogodek je dobro dokumentiran na spletnih video platformah. 13. marca je Boeing 777 družbe American Airlines zasilno pristal v Kaliforniji zaradi počene pnevmatike. Dva dni kasneje so kmalu po rednem pristanku letala Boeing 737-800 v Oregonu letališki delavci ugotovili, da letalu manjka plošča na spodnji strani trupa.

Če v vseh teh incidentih ni bil nihče poškodovan, pa je bilo drugače po strmoglavljenju minuli teden. Letalo Boeing 787 družbe Latam Airlines je bilo nekje med Sydneyjem in Aucklandom, ko se je v kokpitu odtrgal eden od pilotskih sedežev in vrgel pilota v komandno ploščo. Letalo je tako nenadzorovano strmoglavilo, okrog 50 potnikov je bilo poškodovanih.

Regulatorji razmišljajo o skrajnih ukrepih

Ameriška zvezna uprava za letalstvo (FAA) je po prvem januarskem incidentu začasno prizemljila večino Boeingovih letal 737 MAX-9. Evropska Agencija za varnost v letalstvu (EASA) se za tak skrajni ukrep tedaj ni odločila, po zadnjih incidentih pa najstrožjih ukrepov ne izključuje več. Ministrstvo za pravosodje ZDA naj bi sprožilo kazensko preiskavo, poroča New York Times.

FAA je nato sprostila svoj najbolj skrajni ukrep in Boeingu prepovedala širitev proizvodnje svojih letal MAX, »dokler ne bomo prepričani, da so težave s kontrolo kakovosti rešene.« V postopku revizije proizvodnje je FAA namreč odkrila več odstopanj od zahtev glede nadzora kakovosti proizvodnje. »Kaj takega se ne sme več zgoditi na letalu, ki bo zapustil našo tovarno,« se kmalu po prvem incidentu za medije odzval predsednik in izvršni direktor Boeinga Dave Calhoun ter napovedal višje standarde, vseh kasnejših incidentov pa v družbi niso več komentirali. Letalski strokovnjaki in direktorji letalskih družb po vsem svetu medtem opozarjajo na drastičen upad zaupanja v varnost teh letal.

Krhanje zaupanja se za nameček ni začelo januarja, pač pa po dveh smrtonosnih nesrečah v razmaku petih mesecev pred petimi leti; decembra 2018 je v Indoneziji strmoglavilo letalo Boeing 737 MAX. Umrlo je 189 potnikov in članov posadke. Marca 2019 je v Etiopiji strmoglavil isti model letala. Umrlo je 157 ljudi. Zatem so bili Boeingi 737 MAX skoraj dve leti prizemljeni po vsem svetu.

Največja izguba v zadnjih letih

Marina Efthymiou, izredna profesorica upravljanja letalstva na Dublinski mestni univerzi, je za Politico poudarila, da je letalstvo zelo varna industrija z redkimi nesrečami in to prav zaradi strogih mednarodnih varnostnih predpisov. »Toda dejstvo, da so se ti incidenti zgodili v tako kratkem času, je vendarle zaskrbljujoče. Pri čemer to ni napaka zaposlenih. Obseg incidentov lahko kaže na težave v notranji varnostni kulturi, ki sega do vrha.«

Boeingov glavni finančni direktor Brian West je že napovedal ogromno izgubo v prvem četrtletju, poroča Reuters, dobiček iz poslovanja enote za komercialna letala bo upadel na okoli 20 odstotkov. To bi bila največja izguba v zadnjih dveh letih in je delno tudi posledica izplačila visokih odškodnin letalskim družbam, ki so bile udeležene v omenjenih incidentih. Vrednost Boeingove delnice upada. Po mnenju Marine Efthymiou bodo težave Boeinga vplivale tudi na cene letalskih vozovnic ter okrnile načrte za širitev flote in razvoj mreže letov letalskih prevoznikov.