Konec novembra lanskega leta, so iz živalskega vrta v Pragi pripeljali samca filipinskega kljunorožca, ki se je v tem času navajal na nove prostore in nove oskrbnike. »Je endemit Filipinov ter del edine populacije te vrste kljunorožcev izven Filipinov,« so pojasnili v Živalskem vrtu Ljubljana. Iz živalskega vrta La Torbiera so konec februarja pripeljali čredico svinjskih jelenov. »Ime so dobili po načinu teka, saj tečejo s sklonjeno glavo pod ovirami podobno kot prašiči in jih ne preskakujejo kot ostali jeleni,« so zapisali. Kot pojasnjujejo sta filipinski kljunorožec in svinjski jelen predstavnika ogroženih živalskih vrst ter del vzrejnega programa.

Filipinskega kljunorožca so zaradi njegovega filipinskega porekla poimenovali Filip. »Selitev iz matične jate v živalskem vrtu Praga, je bila zanj kar stresen dogodek. V Živalskem vrtu Ljubljana smo mu opremili notranjo letalnico, kjer vzdržujemo temperaturo 20 stopinj Celzija in visoko vlago. Spoznava nov prostor in obiskovalce, na katere ni bil navajen,« so pojasnili in dodali, da so prav zato steklo njegovega domovanja prelepili z nalepko, ki delno onemogoča pogled na obiskovalce ter posadili bambus, da obiskovalci s trkanjem ne vznemirjajo Filipa. Filipu se bo kmalu pridružila tudi samica.

Mladiči uspešno odraščajo

»Mali Tai, ki odrašča v skrbni družini naših šimpanzov, je konec januarja upihnil tretjo svečko. Tako mama Neža kot oče Boris sta izredno ljubeča starša. K vzgoji in čuvanju mladiča pa prispevata tudi babica Mojca in teta Nika. Seveda se mali Tai najbolj zgleduje po starejši sestri Leoni,« so zapisali. Mladi šimpanz svoje pridobljeno znanje zelo rad predstavi tudi obiskovalcem.

Med antilopami odraščata dve mladi samici, ki sta se skotili septembra in novembra lani. »Ker še nista odrasli, ju zlahka prepoznate v čredi antilop. Na predolgih nogah sledita mamam in se podita po ogradi,« so pojasnili. V ogradi alpak odraščata tudi dve samici, ki sta se skotili poleti 2023. Letos bosta prvo svečko upihnila mladiča kanadskih volkov, ki sta že skoraj dosegla odraslo velikost.

Novorojenci tudi na kmetiji

Na slovenski kmetiji so se obiskovalci razveselili dveh samcev jezersko - solčavske ovce. »Kot vsi novorojenci veliko počivata in spita, preostali čas pa se igrata, podita po ogradi in ''nadlegujeta'' mami,« so povedali. Mladič pritlikave koze se je skotil v živalskem vrtu - obiskovalce tam še posebej prosijo, da upoštevajo potrebe po počitku, spanju in igri. V ogradi avstralskih živali, pa iz trebušnih vreč samic rdečevratih kengurujev, že kukajo male glave njihovih mladičev.