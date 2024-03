Recept za curry, ki se pripravi v slabe pol ure in to res zelo enostavno, je vedno dobro imeti. Pripravite ga lahko torej tudi na čisto navaden dan poln obveznosti. Potrebujete minimalno sestavin in nič kaj posebnega kuharskega znanja. Če znate rezati, ribati (česen in ingver), in mešati, vam res ne bo izziv. Kljub temu pa dobite fenomenalne okuse, ki jih nikoli ne pozabite. Zato se pripravite, da bo ta recept večkrat v uporabi!

Curryji so ponavadi polni nekih začimb, past in največkrat so tudi bolj ali manj pekoči. Ta ni eden izmed njih. Vsebuje namreč le eno začimbo in sicer curry v prahu, pekoč pa je le toliko, kolikor ingverja uporabite. Ne vsebuje dodatnih feferonov in podobno, lahko pa ga seveda “popekočite” s čilijevimi kosmiči ali pa ga ob serviranju potresete s čilijem v prahu. Za svežino pa na koncu vsekakor uporabite nekaj svežega peteršilja.

V tem recepu se nahajajo naslednje sestavine:

PIŠČANEC– Najboljše je, da uporabite izkočiščeno piščančje bedro ali stegno, saj to meso med kuhanjem ostane lepo sočno. Seveda lahko uporabite tudi prsi, a v tem primeru curry kuhajte vsaj 2 do 3 minute manj časa.

ZELENJAVA – V tem je poleg čebule, česna in ingverja tudi grah in rdeča paprika. Seveda lahko uporabite tudi zamrznjen grah. Uporabite katere koli barve papriko, za barvo pa le dodajte rdečo papriko. Če slučajno izbirate ali bi raje papriko ali grah, raje izberite grah. Neverjetno lepo se ujema s to kremasto omako in piščancem.

CURRY V PRAHU – Medtem, ko je sicer v curryjih mnogo enih začimb, se v tem nahaja le curry v prahu. Curry v prahu je sicer mešanica začimb, zato lahko pride do malenkost različnega okusa glede na to, katere znamke curryja uporabljate, a so vse dobre.

KOKOSOVO MLEKO IN JUŠNA OSNOVA – V tem curryju za pripravo omake ne uporabite le kokosovega mleka, ampak tudi jušno osnovo oziroma vodo in jušno kocko. Zato je curry malo manj gost in bolj lahek, a vseeno božanski.

RIŽ – Riž je seveda najbolj tipična priloga curryjem in to z razlogom. Riž je ravno prav nežen in ravno prav nasiten. Lahko pa uporabite tudi testenine, pire krompir, kuskus ali naan oz. katere koli kruhke.

Ta curry je najboljši sveže pripravljen. Lahko ga sicer tudi pogrejete, a počasi in na nizki temperaturi, da se omaka s kokosovim mlekom pogreje počasi.

Poglejte si tudi kratek VIDEO priprave:

PRIPRAVA

SESTAVINE (za 4 osebe)

Sestavine za curry:

1 žlica (olivnega) olja

1/2 čebule

1/2 rdeče paprike

2 naribana stroka česna

1/2 žličke naribanega ingverja

500 g piščančjih stegen brez kosti in kože

1 velika žlica curry-ja v prahu

2,5 dl kokosovega mleka

3 dl jušne osnove (ali vode in kocke)

1/2 žličke soli

1 pest (zamrznjenega) graha

svež peteršilj

Sestavine za riž:

240 g basmati riža (ali jasminovega)

1/2 žličke soli

480 ml vode (oziroma glede na navodila na embalaži riža)

PRIPRAVA

Piščanca narežite na ugriz velike koščke. Papriko narežite na kocke. Česen in ingver naribajte.

V kozici segrejte olje in na segretem zmehčajte sesekljano čebulo in papriko. Dodajte piščanca in premešajte in pražite toliko časa, da piščanec spremeni barvo iz roza v belo. Nato dodajte ingver, česen in curry in premešajte ter kuhajte še minuto.

Vmes skuhajte riž. Riž stresite v soljeno vrelo vodo. Premešajte, pokrijte in kuhajte 12 minut, oziroma toliko časa, kot piše na embalaži. Riž bi moral v tem času popiti vso vodo in se lepo zmehčati. Kuhanega premešajte.

V curry dolijte kokosovo mleko in jušno osnovo, premešajte in kuhajte približno 10 minut. Dodajte grah in kuhajte še 2 minuti.

Riž servirajte na krožnik, prelijte z omako in potresite s svežim sesekljanim peteršiljem. Takoj postrezite.