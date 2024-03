Prihodnji teden v petek bo Slovenija obeležila dvajset let članstva v Natu, ki letos praznuje 75 let obstoja. Prav obeležitvi te obletnice bo posvečen julijski vrh Nata, ki bo v Washingtonu.

Prenos skupne novinarske konference predsednika vlade Roberta Goloba in generalnega sekretarja zveze Nato Jensa Stoltenberga:

Nedavno razkrito poročilo o stanju Nata kaže, da smo v Sloveniji po javnomnenjskih raziskavah med državami, kjer je naklonjenost zavezništvu najnižja. Če bi imeli referendum o članstvu v Natu dandanes, bi bilo vključitvi naklonjenih 52 odstotkov anketiranih, medtem ko je povprečje med članicami Nata 66 odstotkov. Manj naklonjeni so Natu le v Črni gori.

Na današnjem sestanku Goloba in Stoltenberga bo bržkone govora tudi o slovenskem nedoseganju cilja dveh odstotkov – tolikšen procent svojega BDP bi naj države članice namenjale obrambi. Slovenija je v lanskem letu za obrambne izdatke namenila 1,33 odstotka BDP (manj so namenili še v Španiji, Belgiji in Luksemburgu).

