Največja opozicijska stranka, levosredinska SDP, je v treh dneh po napovedi predsednika države Zorana Milanovića, da bo njihov kandidat za premierja, če bodo dobili priložnost za sestavo vlade po parlamentarnih volitvah 17. aprila, ostala brez treh članic levosredinske koalicije. Najprej so sami izključili levičarsko Delavsko fronto, v kateri se ne prenašajo z liberalci iz koalicije. Potem sta Milanoviću obrnila hrbet še Istrski demokratski sabor (IDS) in njihov regionalni partner na Reki, Primorsko-goranska zveza (PGS), nato pa še manjša sredinska stranka Fokus. Ob SDP je tako ostalo le še pet manjših strank, med katerimi ima nekaj več podpore v Splitu tamkajšnja vladajoča stranka Center, medtem ko bodo druge težko presegle petodstotni volilni prag v kateri izmed desetih volilnih enot.

Na koga še lahko računa SDP?

SDP lahko računa še na koalicijo z vladajočimi v Zagrebu Zmoremo! v nekaterih volilnih enotah, kjer bi lahko skupaj pridobili kakšen poslanski stolček. V Zagrebu, ki je razdeljen na tri volilne enote, bosta stranki tekmovali praktično za isto volilno telo. Po volitvah pa sta stranki pripravljeni na sodelovanje, če bo možnost za sestavo levosredinske vlade.

Vlade s SDP na čelu povsem ne zavrača niti skrajna desničarska stranka Domovinsko gibanje, ki jo vsi bolj vidijo kot opozicijskega »trojanskega konja«, ki naj bi se po volitvah v celoti ali vsaj delno priklonil desnosredinski HDZ, če bo potrebovala poslance za podporo bodoči vladi, ki jo bo znova vodil Andrej Plenković. Domovinsko gibanje, ki ga po odstopu bivšega predsednika stranke, znanega pevca narodnozabavne glasbe Miroslava Škora, vodi vukovarski župan in bivši član HDZ Ivan Penava, vendarle trdi, da zaradi ideoloških razlogov nikakor ne želijo sodelovati niti z Zmoremo! niti s Samostojno demokratsko srbsko stranko (SDSS), ki je bila kot osrednja stranka srbske manjšine na Hrvaškem s svojimi tremi zagotovljenimi poslanci partnerica HDZ v obeh Plenkovićevih vladah.

Penavi se ni uspelo dogovoriti o predvolilnem sodelovanju z drugima dvema desničarskima in konservativnima strankama, Mostom in Hrvaškimi suverenisti, ki bodo šli skupaj na volitve. V Mostu se vidijo kot jeziček na tehtnici pri sestavljanju bodoče vlade. Tako SDP kot HDZ imata s to klerikalno stranko sicer slabe izkušnje pri poskusih skupnega delovanja. Mostov slogan »Na tvoji strani« so politični nasprotniki že primerjali s starim sloganom srbskega predsednika Aleksandra Vučića.

HDZ pripravljena na vse izzive

HDZ gre na volitve z dosedanjima koalicijskima partnericama, sredinskima strankama HNS in HSLS, ki sta bili nekoč na nacionalni ravni močni in vplivni, prav tako tudi z eno izmed strank upokojencev HSU ter marginalno Hrvaško demokrščansko stranko (HKS).

HDZ je sprva nastopila s predvolilnim geslom »Za vse izzive«, a jo je napoved Milanovićeve ambicije, da se vrne v Banske dvore, globoko pretresla. Zato so se v hodu poravnali in kampanjo že usmerili proti Milanoviću in neuspešnim potezam njegove vlade iz obdobja 2011–2015, a tudi njegovim »proruskim« stališčem o vojni v Ukrajini. Napovedali so tudi nov predvolilni slogan.

SDP napoveduje reke pravice

SDP je medtem pridobila pravice za uporabo naslova pesmi skupine Film »Reke pravice« kot predvolilnega gesla. Čeprav so HDZ, Zmoremo! in Most uradno že predstavili svoje predvolilne programe, SDP pa delno, je Milanović s svojim angažmajem pozornost preusmeril na imena na volilnih seznamih, čeprav je ustavno sodišče odločilo, da osebno ne more kandidirati.

SDP se je približala HDZ Po zadnji javnomnenjski anketi HRejting bi HDZ dobila podporo 27,7 odstotka anketirancev, za SDP bi jih glasovalo 21,6 odstotka. SDP je tako očitno zaradi angažmaja predsednika Zorana Milanovića poskočila za pet odstotkov, verjetno zaradi istega razloga je za večji kot dve odstotni točki v primerjavi s prejšnjim mesecem zrasla tudi podpora HDZ. Razlika je manjša, ko gre za njuni koaliciji – HDZ bi dobila 29,1 odstotka, SDP pa 25,2 odstotka glasov.