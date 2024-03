V nedeljo se je v kanadskem Canmoru končala letošnja sezona v svetovnem pokalu. Še petič v karieri, četrtič zaporedoma, se je v moški konkurenci velikega kristalnega globusa veselil Norvežan Johannes Thingnes Boe (1262 točk), ki je dobil zadnje štiri tekme v sezoni. Skupaj ima zdaj že 85 zmag in za rojakom Olejem Einarjem Bjoerndalnom zaostaja le še za deset zmag ter ima en kristalni globus manj. Na prvih petih mestih je kar pet Norvežanov in če se ne bi Francoz Emilien Jaquelin vrinil pred Endreja Stroemsheima, bi jih bilo šest. Drugi je bil Tarjei Boe (1080) in tretji Johannes Dale-Skjevdal (949).

Bolj napeto je bilo v boju za veliki kristalni globus v ženski konkurenci, saj je Italijanka Lisa Vittozzi (1091) do njega praktično prišla v predzadnji preizkušnji svetovnega pokala z zmago na zasledovalni tekmi. Le 33 točk za njo je bila Francozinja Lou Jeanmonnot (1068), še 24 točk več je na tretjem mestu zaostala Norvežanka Ingrid Landmark Tandrevold (1024). Za Italijo je bil to drugi veliki kristalni globus. Do prvega je pred petimi leti prišla Dorothea Wierer, in to prav pred Vittozzijevo.

Brez stopničk v svetovnem pokalu

»Ne, nismo zadovoljni s sezono. Želeli smo si več in boljše in v tej smeri bomo delali v prihodnje,« je Tomas Globočnik, vodja slovenske biatlonske reprezentance, na kratko ocenil letošnjo slovensko sezono. »V lanski smo imeli več boljših individualnih rezultatov, zalomilo pa se nam je v štafetah, zato so bili moški enajsti v pokalu narodov, ženske pa šestnajste. Letos smo bili pri moških dolgo osmi, na koncu so nas prehiteli Čehi. Ženske so v primerjavi z lansko sezono pridobile pet mest in bile enajste in s te strani je bil cilj dosežen. Tako bomo imeli v novi sezoni v svetovnem pokalu v moški konkurenci pet tekmovalcev, v ženski štiri,« je dodal nekdanji slovenski biatlonec, ki je v karieri trikrat stal na stopničkah za zmagovalce.

Če za trenutek ostanemo pri točkovanju v pokalu narodov, je letošnje deveto mesto slovenskih biatloncev najboljše po letu 2018, ko so bili osmi, in izenačeno z letom 2015. Najboljši do zdaj so bili v sezoni 2001/02 s petim mestom. Mesto slabše so bile leta 2006 slovenske biatlonke, ki so bile leto dni pozneje osme, leta 2008 pa desete. Nato so se vse do lani, ko so bile 16., vrtele okoli dvajsetega mesta, z edino izjemo leta 2015 in 15. mestom.

Kaj pa posamične končne uvrstitve v svetovnem pokalu? Lani je bil najboljši Fak na 19. mestu, torej je letos izgubil pet mest, do točk pa je prišlo še pet tekmovalcev, v letošnji eden manj. Napredoval je Lovro Planko, in sicer z 84. mesta na 40. Njegov vrhunec je bilo deveto mesto v sprintu v Lenzerheideju na začetku sezone, nato se temu izidu ni več približal. Prav tako ni bilo večjega napredka zaznati pri Antonu Vidmarju, na približno istem kot lani je ostal tudi Miha Dovžan, zato pa je prvič do točk prišel Matic Repnik.

Lampičeva bo morala popraviti streljanje

V ženski konkurenci je nazadovala Polona Klemenčič, ki je bila lani 28., letos šele 63., medtem ko je Anamarija Lampič z 48. mesta napredovala do 17. mesta, prvič je do točk v svetovnem pokalu prišla Lena Repinc. Toda če se je lani lahko pohvalila z dvema petima mestoma, je bila letos njena najboljša posamična uvrstitev osmo mesto v Hochfilznu in deveto v Canmoru, obakrat v sprintu. Tudi v letošnji sezoni je imela najboljše tekaške čase, zato v oči toliko bolj bode podatek, da strelsko ni naredila napredka. V prvi sezoni je bila 78-odstotno uspešna pri streljanju leže, letos celo samo 71-odstotno, v streljanju stoje pa je bila lani njena uspešnost 41-odstotna, letos 58-odstotna.

»Nori bi bili, če ne bi naredili vsega, da bo napredovala v streljanju in da bi lahko izkoristila tekaški potencial. Že če bi zgrešila pol manj strelov, bi bilo odlično. Zagotovo bomo pri njej v smislu strelskega treninga nekatere zadeve spremenili,« je napovedal Globočnik, ki se strinja, da tudi na svetovnem prvenstvu v Novem Mestu cilji niso bili doseženi. »V soboto nas na Pokljuki čaka še državno prvenstvo, nato pa sledi analiza sezone. Do nekaterih sprememb bo zagotovo prišlo, nekaj se v tej smeri že pogovarjamo in računamo, da bomo do sredine aprila že imeli trenerske ekipe za novo sezono. Odprte so vse možnosti,« je še dejal vodja slovenskih biatlonskih reprezentanc.