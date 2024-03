#intervju Jernej Golc, glasnik večje varnosti pacientov: “Če nekdo naredi napako, bi se moral sistem na to odzvati”

Na Jerneja Golca se v zadnjih dneh obračajo številni ljudje iz vse Slovenije, ki so jih prizadele napake v zdravstvu ali jim vzele najbližje. Potem ko sta poročili dveh izrednih zunanjih strokovnih nadzorov v UKC Maribor in Splošni bolnišnici Ptuj, ki smo ju razkrili v Dnevniku, potrdili vrsto nepravilnosti pri zdravljenju njegove pokojne žene, je Golc z nami spregovoril o svojem doživljanju, izkušnjah, nedelovanju varnostnih sistemov zdravstva in nujnosti sprememb.