Pred naslednjo sezono bo košarkarska liga ABA doživela novo veliko novost, ki jih je bilo v njeni ne prav dolgi zgodovini že kar nekaj. Vsaj za tri sezone se bo tekmovanju pridružil BC Dubai, ki bo v prihodnji igral tudi v evropskem pokalu, nato pa ga čaka mesto v evroligi. Moštvo iz Združenih arabskih emiratov (ZAE) ne bo prvo zunaj prostora nekdanje Jugoslavije, ki bo zaigralo v jadranskem tekmovanju. Izraelski Maccabi iz Tel Aviva je v ligi ABA nastopal v sezonah 2002/03 in 2011/12, ko je postal tudi prvak. Češki Nymburk je igral v sezoni 2010/11, madžarski Szolnoki Olaj med letoma 2012 in 2015, bolgarski Levski iz Sofije pa v sezoni 2014/15.

Liga ABA pa ne bi bila liga ABA, če pri sprejemanju odločitev ne bi prihajalo do trenj. Potem ko je na skupščini prejšnji teden v Zagrebu prihod BC Dubai podprlo vseh enajst klubov lastnikov tekmovanja, je na torkovi, ki je potekala preko spleta, prišlo do zasuka. Partizan je pričakoval, da bodo ligo ABA po predhodnem dogovoru iz družbe z neomejeno odgovornostjo preoblikovali v družbo z omejeno odgovornostjo, a konsenza o tem ni bilo. Zato se je tudi vzdržal glasovanja o priključitvi BC Dubai, medtem ko predstavnikov Budućnosti na skupščini sploh ni bilo. Kasneje so v izjavi za javnost pojasnili, da je treba v ligi ABA sprejeti številne spremembe, preden lahko BC Dubai tudi formalnopravno postane član tekmovanja. Ob tem na skupščini niso razširili nabora lastnikov lige na 14 (v lastniško strukturo bi morali sprejeti Studentski centar, Borca in Split), uradno še ni niti to, da se bo liga razširila na 16 klubov. Vse to naj bi bilo po dogovoru urejeno do 30. junija.

Za prihodnjo sezono lige ABA se tako zdi povsem jasno le to, da bo v njej tako ali drugače nastopal BC Dubai. Tekmovanje se bo po vsej verjetnosti razširilo, v njem pa bo nastopalo prvih trinajst iz letošnje, BC Dubai, prvak druge lige ABA ter boljši iz dodatnih kvalifikacij na dve zmagi med zadnjim iz lige ABA in poražencem v finalu druge lige ABA. Klub iz ZAE je dvignil znesek, ki si ga bodo klubi razdelili v vsaki sezoni, z 1,5 milijona dolarjev na 2,5 milijona evrov. Od tega bo šlo približno 800.000 evrov za pokrivanje stroškov potovanj in namestitev klubov in osebja tekmovanja. Po novem naj bi v tekmovanju iz posamezne države lahko igralo največ šest klubov, doslej jih je lahko bilo pet. A, kot rečeno, bodo morali vse skupaj klubi še uradno potrditi na prihajajočih skupščinah, na katerih bo zagotovo še pestro, a na koncu na tak ali drugačen način vedno najdejo konsenz.

Veliko dela pa pred začetkom priprav na novo sezono čaka vodstvo BC Dubai, o katerem je za zdaj znanega bore malo, vse je bolj kot ne na ravni govoric. Kot morebitnega trenerja se je omenjalo srbskega selektorja Svetislava Pešića, ki pa je pojasnil, da s klubom ni imel nobenih stikov. »Osredotočen sem samo na reprezentanco in nastop na olimpijskih igrah. Kaj bo potem, ne vem. Lahko, da bom sklenil kariero. BC Dubai? Slišal sem govorice, ki so povezovale moje ime s trenerskim mestom omenjenega kluba, a lahko zatrdim, da se o tem nisem pogovarjal z nikomer,« je povedal Svetislav Pešić. Menda je ena glavnih želja šejkov iz Dubaja tudi center madridskega Reala Edy Tavares, ki so mu pripravljeni plačati več kot pet milijonov evrov na sezono.