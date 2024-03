Avtomobil najhitrejših je kot orožje

V Avstriji so že zasegli prvi avto, in sicer vozniku, ki je divjal sredi Dunaja. Ali ga bodo prodali na dražbi, sodišče še ni odločilo. Na Finskem so kazni za najhujše kršitelje prometnih predpisov odvisne od njihovega premoženja. Več kot imajo, več plačajo. Pri nas skandinavskega modela še zlepa ne bomo uvedli, zasegi avtomobilov pa so pod določenimi pogoji že možni in se tudi izvajajo.