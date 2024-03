Kmetijsko ministrico Čalušić je zadel hribovski bumerang

Kmečki pogajalci so se v dogovoru, ki so ga podpisali s kmetijsko ministrico Matejo Čalušić, odrekli nadaljnjim pogajanjem o sedmih ključnih stavkovnih zahtevah, ker da so o vseh že dogovorjeni. To naj bi veljalo tudi za njihovo prednostno zahtevo, to je takojšnje izvzetje plačil OMD iz obdavčitve. Toda v tem gentlemanskem dogovoru ni zagotovila, da se bo to res zgodilo.