No, če so eni gledalci zahtevali in dosegli, da se Stare vrne v studio, pa čeprav za en sam prenos, potem tudi mi, drugi del gledalstva, zahtevamo, da Stare tekmo odkomentira na enak način kot tiste, s katerimi je tako zelo zaslovel. Morda bodo generacije zanamcev potem o tem prenosu govorile enako kot o dnevu, ko se je od skokov poslovil Peter Prevc.