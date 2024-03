Na največjem plazu so gradbena dela končana, vgrajene so natezne mreže, prav tako na levem (malem) plazu. Na glavnem plazu je izdelana dodatna drenaža (na novo odkriti izvir) ter izdolben profil za pripravo na brizganje betona. V Stahovici je zaščitni oporni zid končan, potrebna sta le še zasip z drenažnim peskom in odvod drenaže v meteorno kanalizacijo. Tekoče se izvajajo tudi evidenčna naročila za strokovni nadzor nad izvedbo in koordinacijo varstva in zdravja pri delu na gradbišču. V pregled in recenzijo je bilo posredovanih več projektov, na občini zdaj čakajo na recenzijsko poročilo in odobritev.

Za sanacijo plazov v naseljih Bistričica in Potok v Črni so državni tehnični pisarni poslali dopolnjeno projektno dokumentacijo in odgovorili na recenzijska vprašanja. »Prejeli smo odobritev za izvedbo sanacije za objekti v Zagorici nad Kamnikom, sledijo postopki za podpis pogodbe z izbranim izvajalcem in začetek del,« so še sporočili z občine in dodali, da je v postopku tudi izbor izvajalca za sanacijo plazu v Lanišah. Na ugodne vremenske razmere za začetek del pa čakajo v Košišah.

Glede na razsežnost plazu Blate in plazov ob hudourniku Blate so na občini sklenili opozoriti pristojne službe, da ne gre odlašati s pripravo načrtov. Strokovnjaki so sicer ugotovili, da so se razmere na samem plazu Blate umirile. Po besedah predstavnika državne tehnične pisarne sta v pripravi tudi pregled in recenzija projektov ureditve hudournikov Blatnica in Bistričica, kjer se trenutno pojavljajo največje aktivnosti – manjši podori. Prejšnji teden so zato sklicali operativni sestanek ekipe.