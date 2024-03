Furs bi Snežiču odprl vrata zapora

Finančna uprava je lani sodišču predlagala, da Roka Snežiča pošlje v nadomestni zapor. Razlog za to so neplačane globe, ki jim jih ni uspelo izterjati. Snežič odgovarja, da je poplačal vse kazni in globe, če so bile pravilno vročene.