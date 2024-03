Novinarska konferenca kapetana Jana Oblaka in pomočnika selektorja Boštjana Cesarja, saj je bil Matjaž Kek zaradi smrti očeta Franca odsoten, trening pod kontrolo brezpilotnika iz zraka, kosilo, počitek in šele pozno popoldne polet na Malto. V zadnjem času je že običaj, da se slovenska reprezentanca odpove treningu večer pred tekmo na prizorišču in zadnje taktične rešitve raje brusi v svoji bazi na Gorenjskem. Včeraj je bilo na Brdu pri Kranju pestro in glasno dogajanje, saj je prav med treningom reprezentance v bližnjem protokolarnem objektu potekal sprejem s himno za poljskega predsednika Andrzeja Dudo, ki je prišel na dvodnevni obisk v Slovenijo.

Med treningom Slovenije donela poljska himna

»Pred nami sta dve pomembni tekmi. Vsi smo čakali, da začnemo priprave na evropsko prvenstvo. Tako kot vsaka tekma bo pomembna tudi ta proti Malti. Pomemben bo izid, saj se z zmagami dviguje samozavest. Verjamem, da bomo prikazali dobro igro in bomo na koncu zadovoljni tudi z izidom,« je povedal kapetan Jan Oblak. Slovenija si je z uvrstitvijo na evropsko prvenstvo povečala ugled, a v nogometu se stvari hitro spreminjajo, zato igralci poudarjajo, da je pomembna vsaka naslednja tekma. »Uvrstitev na evropsko prvenstvo je že preteklost. Zdaj so pred nami novi cilji in želje. Vse bomo naredili, da ohranimo zdajšnji status, nadaljujemo z dobrimi rezultati, da se pripravimo na evropsko prvenstvo. V Nemčijo ne gremo le nastopat, ampak doseč dober rezultat,« je bil zgovoren Oblak, ki je z izbranimi besedami govoril o Malti. »Malta je v zadnjih letih napredovala. Vse ekipe, ki so v minulih letih gostovale na Malti, so imele težave, tudi mi. Tekmec bo zelo motiviran, zna tudi napadati in si priigrati priložnosti. Od nas bo odvisno, koliko prostora jim bomo dali. To ne bo prijateljska tekma, saj tudi če igraš s prijatelji za blokom, nočeš izgubiti ali pa remizirati. Tako bo tudi na Malti,« je dodal Oblak.

Na koncu je Oblak spregovoril o žalostnem dogodku v družini Kek, v kateri je bil tudi oče Franc znano mariborsko nogometno ime. »V življenju žal ni vedno vse lepo in pozitivno. Tukaj je celotna ekipa, strokovni štab, ki dihamo kot eno in smo vsi skupaj v dobrem in slabem. Selektor ve, da smo na njegovi strani. Če je podpora prava, če so ljudje okrog tebe pravi, je malce lažje iti skozi takšne stvari. Ni pa lahko,« je končal 31-letni Škofjeločan.

Cesarja kličejo iz Slovenije, Hrvaške in Italije

V strokovnem štabu so bili veseli, da je večina igralcev na priprave prišla že v nedeljo, saj so imeli tekme v petek in soboto. Zdravniška služba ni imela veliko dela, nekaj manjših težav ima le Sandi Lovrič, medtem ko je Benjamin Verbič opravil vse treninge. Malto so izbrali za tekmeca, ker igra s tremi igralci v zadnji obrambni liniji, kar je tudi značilnost Danske in Srbije, tekmecev na evropskem prvenstvu. Podobno igra tudi Portugalska, ki bo v Stožicah gostovala v torek zvečer.

»Malta napreduje iz leta v leto. Na veliko tekmah je prikazala lepo igro, prihajala do priložnosti, morda jim manjka malo kakovosti v zaključkih napadov. To je zelo zanimiva reprezentanca, od nas bo odvisno, koliko igre in prostora jim bomo dovolili. Pričakujem, da bomo od začetka narekovali ritem, odigrali na visoki ravni in zmagali,« je napoved Boštjana Cesarja, ki je v teh dneh zasut s prošnjami, ali lahko priskrbi kakšno vstopnico za spektakel s Portugalsko. »Takšno zanimanje je zasluga fantov. Škoda, da nimamo stadiona za 50.000, 60.000 gledalcev. Nogomet se igra za navijače in Stožice bodo pokale po šivih. Za vstopnice prejemam klice iz Slovenije, Italije in Hrvaške. Takšna tekma je nagrada za igralce,« je končal Cesar. Do včeraj je prošnjo za akreditacijo poslalo 56 fotoreporterjev in več kot 80 novinarjev, kar presega razpoložljiva mesta na tribuni za medije.

*** 127 mio. € je vrednost reprezentance Slovenije. Malta je ocenjena na 5 milijonov evrov. 172. mesto zaseda Malta na lestvici Fife, Slovenija je 55.