Po prvotnih načrtih naj bi namreč v času del promet z Bleda potekal nemoteno, medtem ko bi bil obvoz na Bled urejen prek izvoza Jesenice vzhod ter nato skozi naselji Kočna in Gorje. Lokalne skupnosti in preostali deležniki so direkcijo za infrastrukturo pozvali, naj poišče primernejšo rešitev. Dogovorili so se za uvedbo izmenično enosmernega prometa mimo gradbišča na Betinovem klancu, in sicer v dveh fazah oziroma dveh terminih. Zapora za ureditev zgornjega dela naj bi trajala od 4. do 24. marca, za ureditev spodnjega dela pa po velikonočnih praznikih od 2. do 21. aprila, a se je hitro izkazalo, da bodo vsa dela lahko končana do 24. marca.

Promet v smeri Bleda zdaj poteka še po starem voznem pasu, v smeri Lesc pa po novem. Po zaključenih gradbenih delih na mostu bo ves promet preusmerjen v novozgrajeni del.

Kot pravijo na Direkciji RS za infrastrukturo, dodatne polovične zapore v času gradnje krožišča na Betinu, ki predstavlja prvo od treh gradbenih faz blejske južne obvoznice, trenutno niso predvidene.