Iskanje igralca, ki bo igral najslavnejšega filmskega agenta, vedno dviga veliko prahu. Še oktobra lani je v intervjuju za Guardian ​producentka franšize 007 Barbara Broccoli dejala, da vodstvo še ni začelo načrtovati naslednjega poglavja dolgoletne franšize ter da je pred njimi še dolga pot, preden bo lik Jamesa Bonda na novo izumljen za naslednje poglavje. Razložila je tudi, da bo morala naslednja inkarnacija 007 odražati, kako se je svet spremenil v 20 letih, odkar je vlogo prevzel Daniel Craig.

Včeraj pa je po britanskih medijih završalo: izbran naj bi bil nov tajni agent: Aaron Taylor-Johnson. Pogodbo z njim naj bi podpisali do konca tedna. O tem je najprej poročal BBC, ki je glede na govorice povprašal družbo Eon Productions, ali je res, da je Taylor-Johnson novi Bond. Ugibanj producenti niso želeli komentirati. Ko so o tem vprašali še igralca, je Taylor-Johnson za revijo Numero povedal, da se mu zdi čudovito, da ga ljudje vidijo v tej vlogi. »To je velik kompliment,« je dodal.

Množica kandidatov

Toda niti to ne pomeni, da bo James Bond res igralec, ki je leta 2009 zaigral Johna Lennona v biografskem filmu Nowhere Boy, za vlogo v filmu Nočne ptice pa je leta 2017 prejel zlati globus. Ob njem so se namreč v zadnjem letu pojavljala še druga imena postavnih igralcev, ki naj bi zamenjali Daniela Craiga. Med njimi je že skoraj deset let Idris Elba. Njegovo ime se je na seznamu bodočih vohunov pojavilo leta 2014, ko so objavili elektronsko pošto Sony Pictures, v kateri je sopredsednica podjetja zapisala, da naj bo Idris novi Bond. Od tedaj govorice o prvem temnopoltem vohunu nikakor ne potihnejo. Igralec je sicer omenjanje svojega imena kot bodočega Bonda označil kot »kompliment«, a je kasneje te govorice zanikal. Nazadnje je celo izpostavil, da naj bi bilo pri njegovem izboru za Bonda v ospredju tudi vprašanje rase.

Med imeni, ki se pojavljajo na seznamu potencialnih Bondov, se je pojavil tudi nedavno z oskarjem ovenčani irski igralec Cillian Murphy. Na stavnicah, kjer ugibajo, kdo bo novi Bond, je njegovo ime poskočilo, ko je bivši Bond Pierce Brosnan dejal, da bi bil Cillian odličen kot agent tajne službe njegovega veličanstva. A ne igralec ne producenti teh govoric niso potrdili. Med imeni, ki se omenjajo za vlogo, je tudi Henry Cavill, znan po filmih Superman in Misija: Nemogoče. V igri za vlogo naj bi bil, še preden jo je zasedel Craig. Med najmlajšimi kandidati je 32-letni Damson Idris, znan iz ameriške kriminalne TV-serije Snowfall. Na stavnicah se omenjajo tudi James Norton, Tom Hardy in Chris Evans.

Čevlji, v katere bo stopil novi Bond, bodo veliki. Avtor knjige o fenomenu Bond Mark O'Connell meni, da Bond ni le nekdo za na rdečo preprogo, ampak mora biti zvezdnik, ambasador filma in kina, medijski diplomat, sin britanske kulture in obraz milijarde dolarjev vredne znamke. Po njegovem mnenju mora biti v vseh predelih sveta takoj prepoznaven kot James Bond.

Zato je izbira novega junaka zapletena. Prav tako ni nujno, da producenti izberejo najbolj zveneče ime. Tudi Daniel Craig v javnosti ni bil med favoriti za vlogo, a je nastopil v petih delih franšize. In to čeprav so mnogi njegovo izbiro kritizirali, češ da je premajhen in svetlolas, kar naj se ne bi skladalo s splošno podobo o Bondu kot visokem, postavnem in temnolasem moškem.