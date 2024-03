Na Koroškem odkrili proso, staro 3000 let

V okolici dvorca Javornik v občini Ravne na Koroškem so na območju, ki je kot arheološko najdišče že več kot dve desetletji vpisano v register nepremične kulturne dediščine in kot tako zaščiteno, arheologi pri izkopavanju naleteli na drobna zoglenela zrna prosa. Ko so opravili analizo, so ugotovili, da segajo v čas okoli 1300 do 1200 let pred našim štetjem.