Alpska smučarska sezona je ob koncu takšna, kot je bila vso zimo. Negotova. Usoda zadnjih tekem finala svetovnega pokala v hitrih disciplinah je v rokah narave. Ali bosta zadnji tekmi sezone najboljših 25 v smuku in superveleslalomu v Saalbachu-Hinterglemmu izvedeni, se vodilni sprašujejo že več dni. Spodbuden podatek je, da so organizatorji danes izpeljali oba treninga smuka. Avstrijska televizija se je minuli konec tedna, ko je bil finale v obeh tehničnih disciplinah, lotila zanimive teme. Glavne akterje svetovnega pokala je spraševala o usodi obeh tekem v hitrih disciplinah in o tem, ali je koledarska sprememba, ki jo je uvedla Mednarodna smučarska organizacija (FIS) v tej sezoni, da je finale razvlečen na dva konca tedna, dobra.

Markus Waldner: Na koncu štejejo tekme

»Odločitev o koledarju ne sprejemamo organizatorji. Naša naloga je, da upravičimo zaupanje FIS in v danih razmerah pripravimo najboljšo progo. Kakšna bo usoda hitrih disciplin, bomo videli, v imenu organizacijskega odbora pa lahko zagotovim, da bomo storili vse, kar je v naši moči, da finale izpeljemo v celoti,« je pojasnil Fritz Steger, vodja priprave proge na finalu v Saalbachu. Organizatorji so minuli teden kljub neugodnemu vremenu vzorno izpeljali štiri tekme v tehničnih disciplinah, start obeh veleslalomov pa je potekal z vrha in je bil po času eden najdaljših v sezoni.

Šef moških tekem svetovnega pokala Markus Waldner je dejal, da je sezona specifična in zelo naporna. »Toda na koncu koncev je najpomembnejše število tekem. V tej sezoni smo izpeljali po deset moških veleslalomov in slalomov ter sedem superveleslalomov, kar je ob vseh težavah, ki smo jih imeli, lepo število,« je ocenil Južni Tirolec in dodal: »Padci in poškodbe so tisto, česar si v našem športu ne želimo, a so žal del našega vsakdana. Vsak padec je specifičen in ga moramo obravnavati individualno. Žal se največkrat izkaže, da so padci posledice napak posameznikov. Trudimo se, da bi jih čim več preprečili, a odpraviti jih žal ne moremo.« Tudi najboljši alpski smučar na svetu Marco Odermatt se zaveda, da so padci in poškodbe v alpskem smučanju neizogibni. »Konkurenca je vse hujša, material zelo napreduje in od nas zahteva smučanje na limitu. V takšnih razmerah hitreje pride do poškodb.«

Ilka Štuhec najvišje v sezoni na petem mestu

V finale svetovnega pokala v hitrih disciplinah sta se uvrstila dva Slovenca. Ilka Štuhec je zbrala 162 točk in zaseda 13. mesto v disciplini. Apetiti Mariborčanke so bili pred sezono precej višji, dvakratna svetovna smukaška prvakinja pa se je med najboljšo deseterico v svoji paradni disciplini uvrstila trikrat, in sicer je bila v Val d'Iseru peta, v Crans Montani pa deveta in deseta. Štajerka je bila na današnjem treningu deveta (+ 1,47), najhitrejši čas je postavila Nemka Kira Weidle (1:44,64). V finale svetovnega pokala se je v smuku prvič uvrstil Miha Hrobat. Kranjčan je skozi vso sezono kazal stabilno formo, saj se je na sedmih od osmih smukov uvrstil med dobitnike točk, v Wengnu pa je odstopil. Njegovi najboljši uvrstitvi sta dve enajsti mesti, z 80 točkami pa je 22. najboljši smukač sezone. Na današnjem treningu je bil z zaostankom več kot štirih sekund in pol predzadnji (24. mesto), najhitrejši čas pa je postavil Francoz Stefan Rogentin (1:39,05).

Superveleslalom je edina disciplina, v kateri slovensko alpsko smučanje v finalu ne v ženski ne v moški konkurenci ne bo imelo svojega predstavnika oziroma predstavnice. Ilka Štuhec je finale zgrešila za eno mesto, a jo je od 25. mesta Švicarke Jasmine Suter ločilo deset točk. V moški konkurenci je bil slovenski izkupiček katastrofalen, saj je bil edini Slovenec s točkami Martin Čater (osvojil je pet točk). Slabši izkupiček je imelo slovensko alpsko smučanje v tej sezoni le v moškem slalomu, kjer je bila točkovna malha prazna. Po sporedu naj bi bili v Saalbachu, kjer bodo prihodnje leto potekali boji za naslov svetovnih prvakov, superveleslalomski tekmi danes (ženska preizkušnja ob 10. uri, moška ob 11.30), ženski smuk v soboto, moški pa v nedeljo (obakrat start ob 11.15).