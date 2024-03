Prvostopenjska kazen za Mariborčane zaradi odvrženega topovskega udara med tekmo z Muro, ki je poškodoval sedem ljudi, je s tem dokončna: NK Maribor mora plačati 25.000 evrov kazni, tekma z Muro se registrira z rezultatom 3:0 za domačine, Maribor pa bo naslednje štiri domače tekme igral pred praznimi tribunami. Vsebinski razlog za kazen je »nešportno in neprimerno vedenje njegovih navijačev ter spodbujanje narodnostne in etične nestrpnosti in drugega nasilja med tekmo,« so zapisali pri nogometni zvezi Slovenije.

»Tožba ni bila pravilno vložena«

Razlog za takšno odločitev je, pišejo pri NZS, »da pritožbe ni vložila oseba, ki bi bila v tem postopku upravičena zastopati klub, saj pritožba ni bila podpisana s strani zakonitega zastopnika.«

Na spletni strani nogometnega kluba odziva še ni, takšen pa je bil ob napovedi pritožbe na odločitev NZS:

Ni sodnika, ki bi me ustavil, ni zdravnika, ki bi me pozdravil