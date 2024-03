Ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel je po današnji seji vlade povedala, da za tiste, ki so kot otroci, mladostniki ali mlajši odrasli zboleli za rakom, po sprejetju tega zakona pretekla bolezen ne bo več ovira za sklenitev življenjskega zavarovanja ali stanovanjskega posojila.

Mladi, ki prebolijo raka, se pri vračanju v družbo še vrsto let soočajo s številnimi družbenimi, zakonskimi in zdravstvenimi ovirami. Pravica do pozabe, ki jo bo urejal nov zakon, je simbolna pravica bivših bolnikov z rakom, da po določenem obdobju zamolčijo dejstvo, da so bili kadar koli bolni. Hkrati pa lahko mladim, ki so preboleli raka, pomaga tudi pri zaposlovanju, saj se na tem področju pogosto soočajo z diskriminacijo.