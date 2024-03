Na mejnem prehodu Obrežje so v začetku marca policisti naleteli na nenavaden prizor. Ob kontroli voznice kombija so v prtljažniku našli enajst pasjih mladičev. »Prestrašeni psički so bili nagneteni v štirih kartonskih škatlah, brez hrane in vode,« so stanje opisali v novomeški policijski upravi. Voznica je bila romunska državljanka, s še dvema sopotnikoma so bili na poti v Italijo. Veterinarska inšpektorica je odredila odvzem kužkov, zoper tihotapce pa uvedla prekrškovni postopek.

Kužke, policisti so jih opisali kar kot male kepice, so odpeljali v zavetišče veterinarske bolnišnice v Brežice. Tam zanje zelo lepo skrbijo, trenutno so v karanteni, mnoge zdravijo zaradi notranjih parazitov. Ob odvzemu od mame so bili stari le nekaj tednov in tako premladi in prešibki za tako dolgo in zahtevno pot. Oskrbniki se jim trudijo zagotoviti občutek varnosti ter jim kar najbolj zmanjšati posledice prezgodnje ločitve od pasje mame. Hranijo jih z mlekom, mehko hrano, toploto jim ustvarjajo z infra rdečo lučjo, policisti pa so prepričani, da jih tudi na veliko crkljajo. Dva psička in ena psička so pasme jazbečarja, šest psičkov in dve psički pa s pasemskimi značilnostmi pudlja.